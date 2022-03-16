نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك وإنتي بتشتري الكسكسي.. بكيلو دقيق أعملي 3 كيلو كسكسي في الخلاط بطعم أحلي من الجاهز في المقال التالي
الكسكسي من الأكلات المصرية القديمة التي يتم اعدادها دائما في المنازل ويتم استخدام المنتجات الطبيعية حتى نقوم بإعداد هذه الوصفة التي لها طعم لذيذ و مختلف ويكون من السهل اعدادها في المنزل باستخدام مكونات طبيعية نحتاج إليها وفيما يلي سنتحدث عن المكونات والطرق التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الاكلة الجميلة التي لها رائحة مميزة وتخرج منها دائما رائحة السمن البلدي الذيذ خصوصا عندما تكون طازجة وتفوح من هذه الرائحة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد الكسكسي والطريقة التي نحتاج إليها حتى يكون الكسكسي جاهز.
مكونات إعداد الكسكسي
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكسكسي في المنزل وهذه المكونات هي:
- كيلو كامل من الدقيق.
- كوب من الماء.
- كوب من السمن البلدي.
- نصف كوب تقريبا من اللبن السائل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير الكسكسي في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن خطوات التحضير التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكسكسي وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير نضع في الدقيق ثم نضيف الماء ونبدأ في تحريك الماء والدقيق و تكوين كرات صغيرة من بعد ذلك نقوم بتكرار هذه الطريقة حتى ننتهي من كمية الماء والدقيق.
- بعد ذلك نضع الخليط داخل كبة كهربائية نقوم بتشغيلها لبعض الوقت بعد ذلك نضع الخليط في وعاء على النار ونضع تحتها ماء مغلي حتى يغلي ويدخل البخار إلى أجزاء الكسكسي باستخدام مصفاة بعد ذلك نترك الكسكسي على البخار تقريبا لمدة ساعة بعد ذلك نرفع الوعاء من النار حتى يهدأ.
- بعد ذلك نبدأ بفرك الكسكسي مرة أخرى ونضيف له كوب من الحليب ونصف كوب من الماء نضيف له أيضا ملعقة صغيرة من الملح ونضع داخل الكبة الكهربائي مرة أخرى.
- بعد ذلك نعيده إلى النار حتى يحصل على البخار ويبدأ يتجمع مرة أخرى بعد ذلك من رفعه من النار ونضع عليه السمن وزبدة ونبدأ في تحريكها علي حتى يصبح ساخن.
- بعد ذلك يكون جاهز للتقديم يمكن أن نضيف له كوب من الحليب الساخن أو كوب من الشوربة الساخنة حتى يكون جاهز للتقديم.
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