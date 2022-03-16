ضاع عمرك وإنتي بتشتري الكسكسي.. بكيلو دقيق أعملي 3 كيلو كسكسي في الخلاط بطعم أحلي من الجاهز

الكسكسي من الأكلات المصرية القديمة التي يتم اعدادها دائما في المنازل ويتم استخدام المنتجات الطبيعية حتى نقوم بإعداد هذه الوصفة التي لها طعم لذيذ و مختلف ويكون ‏من السهل اعدادها في المنزل ‏باستخدام مكونات طبيعية نحتاج إليها ‏وفيما يلي سنتحدث عن المكونات والطرق التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الاكلة الجميلة التي لها رائحة مميزة وتخرج منها دائما رائحة السمن البلدي ‏الذيذ خصوصا عندما تكون طازجة وتفوح من هذه الرائحة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد الكسكسي والطريقة التي نحتاج إليها حتى يكون الكسكسي جاهز.

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مكونات إعداد الكسكسي

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكسكسي في المنزل وهذه المكونات هي:

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كيلو كامل من الدقيق.

كوب من الماء.

كوب من السمن البلدي.

نصف كوب تقريبا من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الملح.

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طريقة تحضير الكسكسي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات التحضير التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكسكسي وهذه الخطوات هي:

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