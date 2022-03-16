كنز في بيتك..زيت الزيتون وصفار البيض لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد مش هتصدقي النتيجة شعرك هيكون زي الحرير

زيت الزيتون وصفار البيض لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد، تتطلع كل امرأة إلى أن يكون لديها شعر طويل وناعم ومفرود، حيث أن هذا الشعر يعتبر من أفضل أنواع الشعر، ومن أجل الحصول على ذلك تقوم الكثير من النساء باستخدام وسائل فرد الشعر التقليدية مثل مكواة الشعر والاستشوار وغيرها من الطرق، ولكن بالرغم من أن هذه الطرق لها مفعول كبير في تنعيم الشعر ولكنه مفعول مؤقت ويؤذي الشعر مع مرور الوقت، ولكن من خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية تنعيم الشعر بطرق طبيعية.

زيت الزيتون وصفار البيض لتنعيم وفرد الشعر

يعتبر البيض وزيت الزيتون من المنتجات الطبيعية المهمة والمفيدة للشعر والتي يتم استخدامها في الكثير من الوصفات الجمالية للشعر، ويمكن استخدامها لتنعيم الشعر بأكثر من طريقة ومنها:

في وعاء يتم وضع صفار بيضة ونضيف إليه ملعقة من زيت الزيتون.

ويمكن تزويد الكمية حسب طول الشعر ولكن يجب معرفة أن كل صفار بيضة يحتاج إلى ملعقة من زيت الزيتون.

ثم بعد ذلك يتم مزج زيت الزيتون مع صفار البيضة جيداً، قومي بتطبيق المزيج على الشعر بالكامل بشكل متساوي واتركيه لمدة لا تقل عن 60 دقيقة، ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

يمكن أيضاً استخدام البيض مع زيت الزيتون والعسل لتنعيم الشعر.

وذلك من خلال وضع بيضة كاملة مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من العسل الأبيض.

ثم يتم خلط المكونات جيداً ويتم تطبيق الخليط على الشعر بالكامل لمدة ربع ساعة.

وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

فوائد زيت الزيتون وصفار البيض

بعد أن تعرفنا على طريقة تحضير صفار البيض مع زيت الزيتون يجب التعرف على فوائدههما وهي: