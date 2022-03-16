كريم الأزر والنشا السحري لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم نتيجة روعه من أول 3 أيام

كريم الأزر والنشا السحري لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم، يوجد عدد كبير من الأشخاص يعانون من مشكلة غمقان البشرة ويبحثون عن طرق مختلفة تساهم في حل هذه المشكلة وبشكل خاص النساء، حيث أن النساء تسعى بشكل كبير إلى جعل بشرتها تظهر بشكل جذاب وجميل، ولكن مع التعرض لأشعة الشمس يكون هناك بعض الآثار السلبية على البشرة، ومن خلال هذا المثال سوف نوضح كيفية تفتيح الوجه والجسم عن طريق استخدام كريم الأرز والنشا.

كريم الأزر والنشا السحري لتفتيح وتبيض الوجه

يعتبر كريم الأزر والنشا من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة من أجل تفتيح البشرة والجسم، ويتم تجهيزه عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات كريم الأزر لتبيض الوجه

ملعقتين كبيرتين من النشا.

½ كوب من الأرز متوسط الحجم.

ملعقة من عصير الليمون كبيرة.

ملعقتين كبيرتين من الماء.

طريقة تحضير واستخدام النشا لتفتيح الوجه

في البداية يتم طحن الأرز جيداً حتى يصبح ناعماً مثل البودرة.

بعد ذلك يتم وضع النشا مع الأرز وخلطهم جيداً.

نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمون والماء إلى المكونات ومزجها جيداً.

يتم بعد ذلك تطبيق المزيج على الوجه وتركه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة ثم يتم غسل الوجه باستخدام الماء الفاتر.

بعدها يتم دهن الوجه باستخدام الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك.

للحصول على نتيجة فعالة في تفتيح الجسم والوجه من استخدام هذا الكريم يتم استخدامه مرتين في الأسبوع.

فوائد كريم الأزر والنشا للبشرة

بعد أن تعرفنا على طريقة تحضير كريم الأزر والنشا لتفتيح الجسم والبشرة يجب أن نتعرف على فوائد هذا الكريم ومنها: