قبل رمضان.. تخزين الليمون من السنة للسنة داخل وخارج الثلاجة قبل غلاء رمضان بفكرة عبقرية

قبل رمضان.. تخزين الليمون من السنة للسنة ، يعتبر الليمون من المكونات الأساسية عند تحضير الكثير من الوصفات والتتبيلات والسلطات وأيضاً الأسماك حتى عند تحضير الحلويات، حيث أن أسعار الليمون تختلف على مدار العام وترتفع كثيراً مما يدفع السيدات بالبحث عن طرق تساعدها في تخزين الليمون حتى تكون قادرة على استخدامها عند تحضير العديد من الأطباق المختلفة والمتنوعة، ومعاً سوف نطرح لكم أسهل وأفضل طرق تخزين الليمون لكي يمكن أن يتم استخدامه فعليكم بمتابعتنا عبر السطور القادمة.

قبل رمضان.. تخزين الليمون من السنة للسنة

هناك الكثير من الطرق الذي يتم استخدامها لتخزين الليمون واستخدامه بعد ذلك في كثير من الأطعمة المختلفة ومنها ما يلي:

الطريقة الأولى

يتم غسيل حبات الليمون بشكل جيد للغاية.

ومن بعدها يتم إحضار برطمان من الزجاج يكون له غطاء يتم غسله جيداً ويوضع به ماء نظيفة.

ثم تبدئين في وضع حبات الليمون في الماء ويتم غلق البرطمان جيداً بإحكام.

فهذه من الطرق الذي تحافظ على الليمون من التعفن ويمكن أن يحفظ لمدة شهر.

الطريقة الثانية

أيضاً يجب أن يتم تنظيف حبات الليمون ثم تترك حتى أن تجف.

وبعد ذلك يتم إحضار أكياس من البلاستيك ضعي بها حبات الليمون دون أن تقطع واغلقيه بإحكام.

ثم يتم وضع الكيس داخل الفريزر ويتم تدوين تاريخ الحفظ على الكيس ويمكن أن يحفظ بهذه الحالة لمدة شهر كامل.

الطريقة الثالثة

من الطرق الذي يعتمد عليها عند تخزين الليمون فقومي بلف كل حبة ليمون بورق الزبدة حيث لا تلتصق بالورق عند استخدامها.

فقومي بلف كل حبة ليمون بورق الزبدة حيث لا تلتصق بالورق عند استخدامها. بعدها يلف جميع حبات الليمون في ورق زبدة ومن ثم يتم وضعه في علبة من البلاستيك وتركيه في الفريزر.

وعندما تحتاجين له يمكن أن تأخذين حبة من الليمون وتركيه قليلاً حتى أن يذوب ومن بعضها تستطيعين استخدامه.

وعملية التخزين هذه تحتاج إلى شهر واحد.

طريقة تخزين الليمون المقطع

من الطرق السهلة والبسيطة التي يتم استخدامها عن طريق لف قطع الليمون المقطعة بالاستريتش ويتم حفظها داخل أرفف الثلاجة وسوف تصبح صالحة الاستخدام لمدة 3 أيام ويمكن أن يتم حفظ الليمون المقشر بنفس الطريقة لمدة أسبوع.

أيضاً يمكن أن يتم تخزين عصير الليمون من خلال عصر الليمون بالطريقة المعتادة وتصفيته ثم يتم تسخينه على النار الهادئة ويتم تعبئته في برطمان محكم الغلق ويترك لمدة 5 دقائق واغلقيه وضعيه في الثلاجة.