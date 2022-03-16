نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز ..أقوى مشروبات تخسيس وحرق دهون سريعة هتخلى جسمك ماكينة حرق هتخسى وانتى نايمة بدون ريجيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز ..أقوى مشروبات تخسيس وحرق دهون ، مما لا شك فيه أن السمنة تؤدي إلى الإصابة بكثير من الأمراض كداء السكري وارتفاع ضغط الدم وتكوين الدهون على الكبد وأمراض القلب المختلفة، ولا يوجد من يتحمل الإصابة بكل هذه الأمراض، لذلك يبحث كل من يعاني السمنة والوزن الزائد عن طرق طبيعية تساعد على خسارة الوزن طبيعياً دون ترك أي آثار جانبية تضر بالصحة، ولذلك يكون من الأفضل الاعتماد على المشروبات الطبيعية الصحية التي تحرق الدهون سريعاً.

كنز ..أقوى مشروبات تخسيس وحرق دهون

يوجد العديد من المشروبات الطبيعية التي تحتوي على عناصر قوية وفعالة تعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم ونحن سوف نستعرضها لكي فتابعينا.

إليك أهم المشروبات للتخسيس

من هذه المشروبات ما يلي:

مشروب الرمان والجريب فروت

يعد واحد من أفضل المشروبات التي تحتوي على عناصر طبيعية مفيدة للصحة ويتم تجهيزه بهذا الشكل:

المكونات:

2/1 كوب جريب فروت.

2/1 كوب رمان.

1 ملعقة صغيرة عسل.

خطوات التحضير:

عليك بخلط المكونات مع بعضها ومن ثم يضاف العسل الأبيض.

يتم تقلب العصير جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم قومي بتناوله قبل الوجبات بقليل من الوقت.

سوف تلاحظين النتائج مع مرور الوقت والالتزام.

مشروب الليمون والزنجبيل

هو المشروب الأقوى على الدهون فهو يعمل على معالجة الكثير من الأمراض بجانب التخسيس كعلاج التهاب المعدة والقولون العصبي وتقليل الشعور بالآلام ويمكن أن تقومين بتحضيره بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

قطعة واحدة صغيرة الحجم من الزنجبيل الطازج.

2/1 ليمونة.

1 كوب ماء بارد.

2/1 ملعقة صغيرة كمون محمص.

خطوات التحضير:

في وعاء الخلاط الكهربائي قومي بوضع الزنجبيل والماء واخلطيهم جيداً مع بعضهم.

ومن ثم يتم إضافة الماء والكمون والليمون واخلطي مرة أخرى المكونات مع بعضها.

يتم سكب المشروب في الكوب وقومي بتناوله على الفور للحصول على ما يحتوي من فوائد صحية عظيمة.

مشروب ماء جوز الهند والشمر

هو من المشروبات التي تساهم في خسارة الوزن كثيراً، حيث أن ماء جوز الهند يعمل على سد الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام بجانب تحسين الحالة الصحة للبشرة ويستخدم كما يلي:

المكونات:

1 كوب ماء جوز الهند.

4/1 كوب أناناس مقطع.

2/1 ملعقة صغيرة بذور الشمر المطحون.

طريقة التحضير: