نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات رمضان.. فكرة عبقرية لتخزين البقدونس والخضرة طازجة بدون ماتدبل لمدة سنة هتنبهرى من النتيجة في المقال التالي
تجهيزات رمضان.. فكرة عبقرية لتخزين البقدونس ، البقدونس واحد من أهم أنواع الخضروات الورية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة جداً للصحة، حيث يتم استخدامه في تحضير أنواع عديدة من الأطعمة المختلفة كما أنه يعطيها نكهة مميزة ونظراً لاستخدامه المتكرر تبحث أغلب السيدات عن طرق تساعدها في تخزينه حتى يبقى لأطول فترة ممكنة، واليوم سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتخزين البقدونس ويظل طازج لأطول فترة ممكنة، ومن اليوم وبعد أن تتابعين هذا الموضوع المتميز سوف نجعلك تستطيعين القيام بتخزين البقدونس الطازج.
تجهيزات رمضان.. فكرة عبقرية لتخزين البقدونس
إذا كنت تبحثين ولديك رغبة كبيرة في معرفة أسهل طريقة لتخزين البقدونس لاستخدامه في وقتاً لاحق يمكنك اتباع التالي:
- قومي بغسيل أوراق البقدونس جيداً تحت الماء للتخلص من الأتربة.
- ثم يتم قص سيقان البقدونس والتخلص من الأوراق الصفراء والذابلة.
- يتم ترك أوراق البقدونس بمصفاه حتى أن يجف تماماً أو يمكن وضعه على منشفة ورقية لامتصاص الماء.
- ثم يتم تجميع حزمة البقدونس ويتم تسوية سيقانها حتى تصبح على مستوى واحد.
- ومن ثم يتم وضع ماء بارد في كوب ثم توضع به حزمة البقدونس الطازجة.
- ثم يتم تغطيته بكيس من البلاستيك حتى تحافظين عليه رطب وضعيه داخل الفريزر.
- وتعتبر هذه من الطرق الذي تجعلك تحتفظين بالبقدونس لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
- ولكن يكون من الأفضل إذا قومتي بتغير الماء أكثر من مرة خلال الأسبوع وتتخلصين من الأوراق الصفراء.
طريقة أخرى لتخزين البقدونس
تعتبر هذه واحدة من الطرق السهلة جداً والذي يمكن أن تعتمدين عليها عند تخزين أوراق البقدونس وتتم كما يلي:
- في البداية يجب أن يتم نقع أوراق البقدونس في الماء حتى تتخلص من الأتربة والمبيدات العالقة بها.
- يتم نشل أوراق البقدونس من الماء وشطفها تحت الماء الجاري ثم يتم وضعها في مصفاه حتى أن تجف تماماً، كما يمكن استخدام الطريقة السابقة بوضعها على منشفة من الورق.
- ثم يتم لف أوراق البقدونس بطريقة فضفاضة بمنشفة ورقية تكون مبللة بقليل من الماء.
- ثم يتم اختيار كيس يكون قابل للإغلاق وضعيه بداخله.
- يتم غلق الكيس بإحكام ومن ثم يوضع داخل الثلاجة.
- وهذه الطريقة تساعد على تخزين البقدونس الطازجة لمدة أسبوع أو أقل من ذلك وعليك باستخدامه وقت الحاجة إليه.
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