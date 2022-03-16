وصفة فتة ورق عنب أفكار مبتكرة لتجديد أكلك في رمضان

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وصفة فتة ورق عنب ورق العنب هو وجبة عربية بسيطة وشعبية ومعروفة في جميع أنحاء الوطن العربي حيث يتم طهي بطرق متنوعة حسب عادات الدولة، وتعتبر أوراق العنب من أكثر الوجبات التي يستهلكها جميع الأفراد والعائلات دون استثناء؛ لها مذاق لذيذ جدا، وهنا سنشرح طريقة تحضير ورق العنب.
وصفة فتة ورق عنب
سنقوم بشرح كيفية القيام بعمل “ورق العنب” باستخدام الزبادي:
- كيلو ونصف ورق عنب مسطح
- ما يقرب من نصف كيلو جرام من الزبادي
- ما يقرب من نصف كوب دبس رمان
- 2 كوب بذور دي رمان
- كيس نعناع
- ثوم مفروم
- سمن
- 1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف
- 1 ملعقة كبيرة كزبرة مجففة
- ملح الطعام
- فلفل أسود مطحون طازج
- 1/2 كوب لوز محمص
طريقة التحضير:-
في وعاء، اخلطي ملعقة من السمن والثوم المفروم والكزبرة ورشي عليها القليل من زيت الزيتون.
طريقة تحضير الصلصة:
- في وعاء، اخلطي اللبن مع رشة ثوم، نعناع مجفف، زيت زيتون، ملح وفلفل.
- في طبق التقديم، رتب الخبز المحمص وورق العنب واللبن ودبس الرمان.
- أخيرًا، رتبي ثمرة الرمان على الفتات وقدميها مع هنا وشفا.
فوائد ورق العنب
لاستهلاك أوراق العنب مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، ومنها ما يلي:
- تمتلئ أوراق العنب بمحتويات متنوعة، غالبًا الأرز ولحم الخنزير والأعشاب، يختلف محتوى الدهون والسعرات الحرارية فيها اعتمادًا على الحشوة.
- تشتهر أوراق العنب بانخفاض مستوى السعرات الحرارية فيها ومحتواها العالي من الألياف.
- أوراق العنب وفيرة بفيتامينات أ
- أوراق العنب مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة. بينما توجد أيضًا في عصير العنب واللب، فإن الأوراق لها نصيب الأسد.
- يساعد وراق العنب الأحمر في تحسين الدورة الدموية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تدفق الدم عبر الأوردة، وهو مرض يعرف باسم القصور الوريدي المزمن.
- تتضمن عملية حشو وطهي ورق العنب إضافة القليل من التوابل والأعشاب، واعتمادًا على تلك المستخدمة، فإن هذه التوابل والأعشاب توفر مجموعة متنوعة من الفوائد للطبق.
القيمة الغذائية لورق العنب
- تتمتع أوراق العنب بقيمة غذائية كبيرة بسبب محتواها العالي من العناصر الغذائية وسميتها المنخفضة، كما هو الحال مع الدهون والكوليسترول والصوديوم والسكر، فهي تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات، بما في ذلك الفيتامينات (K) و (A) و (E) و (C) و (B6).
- ضبط نسبة السكر في الدم: نسبة السكر في الدم لأوراق العنب هي (1) وهي منخفضة للغاية، والحد الأقصى للكمية التي يجب استهلاكها من هذا الحمل هو حوالي (100) في الأفراد الأصحاء، لذلك، يتم تشجيع الأشخاص المصابين بداء السكري أو متلازمة التمثيل الغذائي على جعل أوراق العنب نظامهم الغذائي المفضل.
- مضادات الأكسدة: تحتوي أوراق العنب على مركبات التي تعمل بشكل مشابه لمضادات الأكسدة، ويرتبط استهلاكها بانخفاض خطر التعرض لمجموعة متنوعة من المشاكل، أبرزها ارتفاع مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، أو ما يشار إليه بالبروتينات الدهنية السيئة مثل الكولسترول (LDL)، بالإضافة إلى فعاليته في إرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي يعتبر وسيلة للوقاية من مجموعة متنوعة من أمراض القلب.
- الخواص القابلة للقابض: يساعد استهلاك أوراق العنب في علاج الإسهال والنزيف، وذلك بسبب الخصائص القابض للأوراق التي تمكنها من ربط الأنسجة ببعضها البعض.
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