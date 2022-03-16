في 10 دقائق بدون فرن.. حلوى البرتقال والنشا السريعه وبمكونات اقتصادية

في 10 دقائق بدون فرن.. حلوى البرتقال والنشا واحدة من أفضل أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في التحضير ببساطة في المنزل، فهي من الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار وتتميز بأنها محضرة ببعض المكونات الأساسية المتوفرة في المنزل، فهي تتميز بأنها غنية بالفيتامينات الهامة التي تفيد الجسم ومنها فيتامين سي الفعال لتقوية الجهاز المناعي والفعالة في حمياته من الأمراض، فيمكنك تحضيرها في أي وقت وبالتحديد في فصل الشتاء لأنها تشعر بالدفئ نتيجة لإحتوائها على السعرات الحرارية.

مكونات تحضير حلوى البرتقال

حلوى البرتقال المضاف لها النشا من الحلويات اللذيذة التي يتم تحضيرها في البيت بسهولة، حيث أنها تتكون من المواد التالية التي تضيف لها مذاق مميز في المناسبات المختلفة وأعياد الميلاد وهذه المكونات هي:

كوب سكر أبي .

بشر برتقالة

كمية من عصير البرتقال.

رشة ملح.

كمية من النشا.

ملعقة زبدة.

سكر بودر للتزيين.

طريقة تحضير البرتقال بالنشا

تختلف الحلويات الشرقية من منزل إلى آخر حيث أن السيدات المصرية هي المخترعة الأولى لتحضير الحلويات المتنوعة، وهذا فهي تستغل كل ما هو موجود لديها في المطبخ من أجل تحضير أكلات مميز وذات مذاق مميز للغاية، وهذه هي طريقة التحضير للوصفة: