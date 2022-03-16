جددي سفرتك بأشهى وصفات للسحور في الشهر الكريم

أشهى وصفات للسحور السحور هي إحدى الوجبات الأساسية للمسلمين الصائمين في رمضان 2022، حيث تساعدهم في مقاومة الجوع والعطش طوال صيام منتصف نهار رمضان ومن أشهى وصفات للسحور يمكن للأفراد الصائمين تجنب السمنة من خلال عدم حشو بطونهم بالطعام، خاصة في وجبة الإفطار، عن طريق الحفاظ على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والحفاظ على السعرات الحرارية- الكربوهيدرات والحلويات والدهون- ضمن نطاقات معقولة، ووفقًا للخبراء، يجب أن تكون وجبة السحور مغذية ومتوازنة وغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والماء. يساعد اختيار وجبات السحور المغذية والتركيز على استهلاك السوائل الجسم في التكيف مع الصيام وتوفير الطاقة الأساسية أثناء الصيام.

العناصر الغذائية التي تجعل سحور رمضان مِثَالِيًّا

التمر : التمر خير طعام السحور، وهم سحور الرسول صلى الله عليه وسلم. التمر غني بالحديد ونسبة عالية من السكريات الطبيعية التي تزود الجسم بالطاقة، التمر غني بالألياف ولا يحتوي على دهون غير صحية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والمنغنيز والكالسيوم والنحاس والكبريت العضوي ومضادات الأكسدة.

التمر خير طعام السحور، وهم سحور الرسول صلى الله عليه وسلم. التمر غني بالحديد ونسبة عالية من السكريات الطبيعية التي تزود الجسم بالطاقة، التمر غني بالألياف ولا يحتوي على دهون غير صحية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والمنغنيز والكالسيوم والنحاس والكبريت العضوي ومضادات الأكسدة. الزبادي أو الحليب : كلاهما يحتوي على بكتيريا مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي، ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ويساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، يعتبر الزبادي والتمر، أو الحليب والتمر، عشاء سحور ممتازًا، خاصةً عند استكماله بقليل من حبات المكسرات النيئة مثل الفول السوداني أو الجوز أو اللوز، السحور المصنوع من الحليب والتمر هو السحور الأمثل لاتباع نظام غذائي وفقدان الوزن.

كلاهما يحتوي على بكتيريا مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي، ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ويساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، يعتبر الزبادي والتمر، أو الحليب والتمر، عشاء سحور ممتازًا، خاصةً عند استكماله بقليل من حبات المكسرات النيئة مثل الفول السوداني أو الجوز أو اللوز، السحور المصنوع من الحليب والتمر هو السحور الأمثل لاتباع نظام غذائي وفقدان الوزن. الخضراوات مثل الخس والخيار : تشمل الفيتامينات والمعادن والألياف وتغذي الجسم بالسوائل لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، مما يمنع الإمساك ويخفف العطش أثناء الصيام، تحتوي بعض الفواكه، مثل الموز، على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. التفاح والتين والبطيخ مناسب أيضًا للسحور.

تشمل الفيتامينات والمعادن والألياف وتغذي الجسم بالسوائل لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، مما يمنع الإمساك ويخفف العطش أثناء الصيام، تحتوي بعض الفواكه، مثل الموز، على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. التفاح والتين والبطيخ مناسب أيضًا للسحور. الفول بزيت الزيتون : إضافة ممتازة لقائمة السحور الصحية. يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويحافظ على الشعور بالامتلاء في الجسم لفترة طويلة من الزمن بسبب معدل هضمه المعتدل.

إضافة ممتازة لقائمة السحور الصحية. يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويحافظ على الشعور بالامتلاء في الجسم لفترة طويلة من الزمن بسبب معدل هضمه المعتدل. الخبز الأسود أو الحبوب الكاملة : فهي غنية بالكربوهيدرات وهي بطيئة الهضم، مما يمد الجسم بالطاقة والنشاط لفترة طويلة من الزمن، وتعتبر منتجات الألبان مثل البيض والأجبان البيضاء مصدرًا غَنِيًّا للكالسيوم والبروتين، الماء عنصر أساسي ومغذي في وجبة السحور! ليس فقط أثناء السحور، ولكن خلال فترة ما بعد الصيام، يجب شرب كمية كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام ولتجنب الجفاف ونقص الماء في الجسم.

نصائح للإفطار

للحصول على وجبة فطور مناسبة، ابدأ بالحساء أو التمر أو الزبادي.

قسّم الوجبات إلى أجزاء صغيرة ومغذية وقليلة السعرات الحرارية.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضار والفواكه.

استهلك المزيد من الماء والمشروبات الخالية من السكر. تجنب الإفراط في تناول القهوة أو الشاي.

العناصر الاجتماعية، مثل تناول وجبة الإفطار مع العائلة والأصدقاء، لها تأثير على الصحة العقلية، كما يساعد هذا أيضًا أفراد الأسرة في الحفاظ على نظام غذائي صحي.

اقتراحات السحور

تساعد الخضار مثل الخس والخيار الجسم على الاحتفاظ بالسوائل لفترة طويلة من الوقت، مما يقلل من الإحساس بالعطش، تناول الفول مع زيت الزيتون والجبن والبيض لأن هضم هذه العناصر يستغرق ما يقرب من 7-9 ساعات.