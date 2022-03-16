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حضري لشهر الخير.. تفصيص الثوم بسرعة الصاروخ فكرة عبقرية تعرفي على أسرع طريقة لتفصيص الثوم في المنزل بدون أي جهد أو تعب، حيث أن الثوم من المكونات التي قد تدخل في الكثير من وصفات الأطعمة وعند المناسبات والعزومات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأطعمة فبالتالي يلزمك كمية كبيرة أيضًا من الثوم، وتجد بعض ربات البيوت صعوبة في تقشير الثوم وتفصيصه وخاصة فصوص الثوم الصغيرة، كما أن الثوم يتميز برائحته القوية النفاذة التي قد تلتصق باليدين عند التقشير ولا تخرج منها بسهولة. أسرع طريقة لتفصيص الثوم بسرعة البرق 1. طريقة البرطمان تعتبر هذه الطريقة أحد أفضل طرق تفصيص الثوم بسهولة حيث أنه يمكنك وضع كمية كبيرة من الثوم حتى تملأي البرطمان بها ثم قومي بتغطيته.

بعد ذلك قومي برّج البرطمان بقوة حتى تتسارع الفصوص في الداخل وتلتصق مع بعضها ونتيجة الاحتكاك تبدأ الفصوص في التقشّر بدون أي تدخل منك.

ثم قومي بإخراج الثوم من البرطمان ثم كرري الطريقة مع الكمية المتوفرة والمناسبة للتحضير. 2. طريقة السكين أما هذه الوصفة هي وصفة غير منتشرة كثيرًا حيث أن الثوم ربما يتم تقطيعه عند اتباع هذه الطريقة بخطوات خاطئة ولذلك يجب اتباع الخطوة بشكل صحيح.

قومي بوضع الثوم المراد تفصيصه تحت كيس بلاستيكي وبواسطة السكين قومي بدّق الثوم بعرض السكينة حتى يتم تقشير القشور وتصبح هزيلة وتتساقط بدون تدّخل منك.

يمكنك استخدام الملعقة المعدنية واتباع نفس الخطوات لتقشير الثوم بسهولة. 4. طريقة الماء الساخن أو البارد من الأفضل في هذه الطريقة هي استخدام الماء البارد لأن الماء الساخن قد يتسبب في تطرية الثوم إذا تم وضعه فترة طويلة بداخله.

ولكن في كلتا الحالتين قومي بوضع الثوم بعد تفصيصه بالقشور بداخل وعاء به كمية وفيرة من الماء الساخن أو البارد وتركه لمدة خمس دقائق حتى تصبح القشرة طرية ثم أخرجيه وقومي بفركها برفق وستجدي أن القشرة خرجت بسهولة. 5. طريقة الميكروويف طريقة الميكروويف هي إحدى الطريق السريعة ولكن ذلك في حالة توفر الميكروويف لديك في المنزل.

ضعي الثوم بداخل الميكروويف لعدة ثواني حتى تسخن القشرة فقط وتصبح آهلة للسقوط بدون تدخل وعناء منك. عمر شويل - جدة حضري لشهر الخير.. تفصيص الثوم بسرعه الصاروخ فكرة عبقرية مش هتسغني عنها من اليوم - ثقفني

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