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مش هتشتري الجاهزة تانى.. اعملي دجاج كنتاكي المقرمش، كنتاكي هي من الأطعمة التي يقوم أطفالنا بشراءها باستمرار من المطاعم والمحلات وقد تكون الأطعمة الجاهزة أحيانًا غير مضمونة حيث أنها تسببت أحيانًا في تسمم بعض الأشخاص نظرًا لفساد أحد مكوناتها أو عملها بطريقة خاطئة، ولذلك جئنا لك بطريقة تحضيرها في المنزل بنفس المكونات والطريقة ويمكنك عملها بسهولة وفي وقت قصير وتكون أكثر ضمانًا على صحة أطفالنا وسلامتهم. طريقة تحضير دجاج كنتاكي في المنزل مكونات الوصفة:- دجاجة كاملة بحسب الحجم الذي تريدينه ويفضل أن تكون مقطعة إلى قطع متساوية.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة وأخرى من الثوم والبصل البودرة.

ملعقتان كبيرتان من البابريكا والكركم.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

والسر في معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح وفلفل أسود.

زيت نباتي للقلي.

دقيق أبيض. خطوات التحضير: – قومي أولًا بغسل الدجاجة وقطعيها إلى حوالي ثمان قطع وضعيها في المصفاة حتى يتم تصفيتها جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الفلفل الأسود والدقيق الأبيض والملح الأبيض والثوم البودرة والبصل البودرة والكركم والبابريكا والبيكنج باودر في وعاء آخر وقلبيه جيدًا.

أضيفي الماء إلى مزيج الدقيق الذي قمتي بتحضيره وقلبي جيدًا حتى يصبح قوام الخليط عجينة متماسكة ثم ضعي قطع الدجاج بداخل الخليط افركيها فيه جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق في طبق مسطح وقومي بوضع الدجاج المغموس في خليط الدقيق في طبق الدقيق.

قومي بقلي الدجاج بداخل طاسة القلي التي تحتوي على زيت مسّخن مسبقًا وقلبيها على جميع جوانبها حتى تحمّر ويصبح لونها ذهبي لامع.

بعد أن تنضج قطع الدجاج قومي برفعها من الطاسة ووضعها على طبق يحتوي على مناديل المطبخ الورقية حتى تمتص الزيت تمامًا واتركيها حتى تبرد وابدئي في تناولها وتقديمها. أسرار نجاح وصفة عمل دجاج كنتاكي المنزلية يجب تتبيل الفراخ قبل تحضيرها بيوم كامل حتى تلتصق التتبيلة بالفراخ تمامًا.

عند قلي الفراخ يمكنك قليّه نصف قليّة فقط ثم وضعه في الثلاجة أو الفريزر حتى يحين تحضيره. عمر شويل - جدة مش هتشتري الجاهزة تانى.. اعملي دجاج كنتاكي المقرمش في البيت والسر في مكون واحد هتكون بنفس طعم الجاهزة - ثقفني

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