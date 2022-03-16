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كنز في بيتك.. من اليوم لن ترمي بواقي الكوسة افكار واستخدامات هتغير حياتك تعرفي على أهم فوائد أقماع الكوسة للشعر، حيث أنه تم اكتشاف خلطة جديدة ومميزة من خلال هرس أقماع الكوسة وتحضير كريم يمكنه فرد الشعر بسهولة وبدون أي أدوات للفرد والتنعيم كما أنه مكون طبيعي وخالي من أي مكونات كيميائية ضارة، فأي فتاة شعرها مجعدًا تلجأ إلى وسائل كارثية لفرد شعرها وخاصة المقبلة على الزواج ولكنها لا تعلم أنها تفرد شعرها فرد مؤقتًا يزول بزوال المادة الموضوعة عليه ولكنه يضيف إلى بشرتها أضرار وخيمة. أهم فوائد أقماع الكوسة للشعر الخشن تعمل الكوسة بمثابة مرطب قوي للشعر لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الماء الذي يساهم في ترطيب الشعر ومنع تهيّشه.

تعذي الشعر بالتغذية التي يحتاجها حتى يصبح شعر صحي ومثالي حيث أنها تصب بفائدتها على فروة الرأس فتجعل الشعر ينمو بشكل صحي.

تعذي بصيلة الشعر وتمدها بطبقة عازلة تمنع تأثرها بالعوامل الخارجية الضارة التي تؤدي إلى تقصفه وتساقطه.

تعزز نمو الشعر بشكل جيد لأنها تحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي تمد الشعر به وتحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة. وصفة ماسك الكوسة لتنعيم الشعر المجعد والخشن مكونات الوصفة:- كوسة طازجة.

نشا ذرة.

زيت طبيعي للشعر وليكن زيت خروع.

صفار بيضة كبيرة. طريقة التحضير:- قطعي الكوسة المتوفرة لديك إلى قطع دائرية صغيرة وضعيها في قدر معدني يحتوي على كمية وفيرة من الماء.

اتركي الكوسة حتى تغلي مع الماء وتصبح طريقة قليلًا ثم أخرجيها وصفيها من الماء تمامًا قبل طحنها.

ضعي الكوسة المسلوقة في الخلاط أو المطحنة الكهربائية واطحنيها جيدًا حتى تصبح كريمية الملمس.

ثم ضعي الكوسة الكريمية مع النشا على النار وقلبي حتى تذوب المكونات في بعضها البعض.

بعد ذلك أضيفي صفار البيضة وزيت الأرجان بعد أن ترفعي الخليط من على النار ويبرد.

اغسلي شعرك ثم ابدئي في تطبيق الوصفة عليه ومشطيه بمشط أسنانه رفيعة ثم ارفعيه على شكل كعكة وغطيه لمدة ساعتين.

بعد مرور الساعتين اغسلي شعرك جيدًا ورطبيه بكريمات مرطبة ويمكنك تكرار الوصفة مرتين كل شهر حتى تحصلي على نعومة غير مسبوقة. عمر شويل - جدة كنز في بيتك.. من اليوم لن ترمي بواقي الكوسة افكار واستخدامات هتغير حياتك لن تصدقي - ثقفني

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