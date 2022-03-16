“استعدادات رمضان 2022” طريقة عمل صينية اللحمة بالخضار

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طريقة عمل صينية اللحمة بالخضار وتعتبر صواني الخضار من أكثر الأطعمة التي يتم تحضيرها بشكل متكرر على الغداء، ولعل أهم ما يميزها هو تنوعها، بما في ذلك صينية اللحم مع الخضار عن صينية وغيرها، وصينية اللحم مع الخضار هي من أكثر الوجبات شعبية لغالبية الناس، لاحتوائه على فيتامينات وعناصر متنوعة. لأنها تتكون أساسًا من الخضار واللحوم، وسوف نناقش كيفية تحضيرها بطريقتين مختلفتين في هذه المقالة. طريقة عمل صينية اللحمة بالخضار مكونات اللحوم المسلوقة ما يقرب من نصف كيلوجرام من اللحم، مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

ورقتان من الغار.

حبة البصل مقطعة إلى قطع كبيرة

عشر حبات من الفلفل الأسود المطحون حديثًا

خمس حبات هيل

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الحاجة مكونات الخضار: 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصل مقشر ومقطع إلى شرائح طويلة.

شرائح طويلة. 4 فصوص ثوم مهروسة

يجب تقطيع كل من الخضروات التالية إلى شريحتين متوسطتي الحجم: الفلفل الأخضر والبطاطس والجزر.

ستة جزر أبيض، مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

ستة جزر أبيض، مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم. كوب من البازلاء مقشرة ومقطعة إلى قطع صغيرة؛ وكوب من الفاصوليا الخضراء مقشرة ومقطعة إلى قطع متوسطة.

طماطم مفرومة ناعماً.

قطع متوسطة. طماطم مفرومة ناعماً. ملعقة كبيرة من مزيج التوابل السبعة.

ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود طريقة التحضير في قدر على نار عالية، يُمزج اللحم والبصل وورق الغار وعود القرفة والفلفل الأسود والملح والماء المناسب.

قلبي جيدًا ثم غطي المقلاة واتركيها على نار خفيفة لمدة ساعة أو حتى ينضج اللحم.

ارفعي اللحم عن النار مع الحرص على الحفاظ على المرق.

ضعي اللحم جانباً في صينية فرن مدهونة بالزبدة.

في قدر منفصل على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون. نضيف البصل والثوم والفلفل ويقلب لمدة خمس دقائق.

أضيفي الجزر، البطاطس، الأشواك، الفاصوليا، البازلاء، والطماطم.

يُضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، ثم يُرفع عن النار ويُقلب مع مزيج الخضار.

في الخلاط الكهربائي، اخلطي الطماطم الصحيحة مع مرق اللحم حتى يتكون خليط متجانس.

يُسكب مزيج الطماطم فوق خليط اللحوم والخضروات ويُغطى بورق القصدير ويُخبز لمدة ساعة على الأقل في درجة حرارة متوسطة. صينية اللحم بالخضار المدخن ثلاث حبات بطاطس مقطعة إلى دوائر.

يجب تقطيع كل من العناصر التالية إلى شريحتين: الفلفل الملون والطماطم والبصل.

رطل من اللحم مقطع إلى قطع متوسطة الحجم.

أربع أوراق غار

ثلاث حبات هيل

ملعقة كبيرة هريس طماطم، 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة كمون طريقة التحضير: في قدر على نار عالية، اخلطي اللحم وورق الغار والماء. يُقلب المزيج ثم يُخفّف الحرارة ويُطهى لمدّة نصف ساعة أو حتى ينضج اللحم تمامًا.

ارفعي اللحم عن النار واحتفظي بالمرق.

يُمزج البصل والفلفل الحلو واللحم وصلصة الطماطم والكمون والملح في صينية فرن.

نضيف مرق اللحم إلى الصينية ثم الطماطم. غطي بورق القصدير واخبزيه لمدة ثلاثين دقيقة أو حتى تنضج الخضار.

أخرج الصينية من الفرن وقم بتغطيتها بورق قصدير. أضف ملعقة صغيرة من الزيت وقطعة من الفحم إلى الصينية.

غطي الصينية بورق قصدير واخبزيها لمدة عشر دقائق إضافية. عمر شويل - جدة "استعدادات رمضان 2022" طريقة عمل صينية اللحمة بالخضار - ثقفني

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