طريقة الحجازية على اصولها بكل أسرارها احلى حلوى سريعة ومغذية بمكونات اقتصادية

حلوى الحجازية تعد هذه الحلوى من الحلويات المغذية و المشبعة لعشاق القرفة، مع قدوم فصل الشتاء يبدأ البحث كثيرًا عن طريقة لعمل حلويات سهلة وسريعة لان الحلويات من أكثر الوجبات التي تساعد على تدفئة الجسم وتعطيه الطاقة و الحيوية التي يحتاجها، لذلك سنقدم لكم أحلى وأطعم حلوى سريعة و خفيفة بمكونات اقتصادية وغير مكلفة ومتواجدة في كافة المنازل وهي حلوى الحجازية، وسنقدم لكم أسرار تحضيرها من المنزل.

مقادير الحجازية

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا لتحضير أحلى حجازية على أصولها، المكونات هي:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السمن البلدي.

2 كوب السميد الناعم.

نصف كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

مقادير الحشو

كوب من السميد.

نصف كوب من الفول السوداني المجروش (أى نوع مكسرات متوفر، يمكن استبدال المكسرات بنصف كوب إضافى من السميد).

كوب من السكر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من القرفة.

طريقة عمل الحجازية