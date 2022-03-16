نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحجازية على اصولها بكل أسرارها احلى حلوى سريعة ومغذية بمكونات اقتصادية في المقال التالي
حلوى الحجازية تعد هذه الحلوى من الحلويات المغذية و المشبعة لعشاق القرفة، مع قدوم فصل الشتاء يبدأ البحث كثيرًا عن طريقة لعمل حلويات سهلة وسريعة لان الحلويات من أكثر الوجبات التي تساعد على تدفئة الجسم وتعطيه الطاقة و الحيوية التي يحتاجها، لذلك سنقدم لكم أحلى وأطعم حلوى سريعة و خفيفة بمكونات اقتصادية وغير مكلفة ومتواجدة في كافة المنازل وهي حلوى الحجازية، وسنقدم لكم أسرار تحضيرها من المنزل.
مقادير الحجازية
سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا لتحضير أحلى حجازية على أصولها، المكونات هي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السمن البلدي.
- 2 كوب السميد الناعم.
- نصف كوب من الزيت.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
مقادير الحشو
- كوب من السميد.
- نصف كوب من الفول السوداني المجروش (أى نوع مكسرات متوفر، يمكن استبدال المكسرات بنصف كوب إضافى من السميد).
- كوب من السكر.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- 2 ملعقة كبيرة من القرفة.
طريقة عمل الحجازية
- أولا نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخلها الخميرة و السكر و نقلبهم ثم نضيف ربع كوب من الماء الدافئ عليها.
- نقلب هذه المكونات مع بعضها ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- في وعاء آخر نقوم بخلط المكونات الجافة من الدقيق و السميد و رشه الملح ونقلبهم جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بإذابة السمن البلدي و نضيف عليها الزيت ونقوم بإضافتها على الدقيق.
- نقوم بفرك السمن والزيت مع الدقيق حتى يصبح كحبات الرمل.
- ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة على الدقيق ونبدأ في العجن.
- يمكننا إضافة القليل من الماء الدافئ حتى تتماسك العجينة.
- لابد من عجن حلوي الحجازية جيدًا حتي يصبح قوامها لين وطري.
- نقوم بتغطيه العجينة و نتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر.
- في ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة نضع السميد و المكسرات المجروشة و السكر والقرفة ونقلبهم مع بعضهم.
- بالتدريج نقوم بوضع الماء الدافئ ونخلط المكونات حتى يصبح قوامها مثل حبات الرمل المبلل.
- بعد تخمير العجينة نقوم بتقسيمها إلي نصفين.
- نأتي بصينية الفرن ونوزع بداخلها القليل من السمن.
- نفرد العجينة ونضع قسم من العجينة في الصينية مع رفع العجينة على حواف العجينة.
- نأتي بالحشو و نقوم بفرده على طبقة العجينة.
- ثم نقوم بوضع الجزء الأخرى من العجينة حتى تغطي الحشو تماما.
- يمكنك تزيين العجينة بعمل خطوط على العجينة بالشوكة.
- قومي بتقطيع الحجازية و اتركيها على جنب لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم تقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الحجازية على اصولها بكل أسرارها احلى حلوى سريعة ومغذية بمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.