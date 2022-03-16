أسهل طريقة لعمل الحواوشي الاسكندراني اللذيذ بالتتبيلة المميزة

يوجد الكثير من الوجبات السريعة المنتشرة في المحلات الصغيرة التي تكتسب شهره كبيرة بين الأفراد بسبب مذاقها اللذيذ حيث يوجد الكثير من الأفراد الذين يعشقون مذاق الحواوشي ولديهم الاستعداد بتناول الحواوشي يومياً خاصه أن الحواوشي يتم تحضيره في الخبز بحجم صغير بما يجعله سهل وفي التناول ويعتبر الحواوشي سعره مناسب للجميع، وتخشى الأمهات وجبات المحلات الصغيرة فلم تثق بها واحياناً ما يصل الأمر أن تقوم بمنع أفراد الأسرة بعدم تناول وشراء مثل تلك الأشياء وتقوم الأمهات بتحضير تلك الوجبات في المنزل بسهولة وبمذاق أفضل من مذاق المحلات والمطاعم لذلك موضوع اليوم عن طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني في المنزل عبر السطور التالية.

طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني

يعتبر تحضير الخضار هو من الأمور التقليدية التي تلتزم بها معظم البيوت المصرية وكذلك في الدول العربية وغيرهم ويعتبر تحضير تلك الأصناف يصيب بعض الأفراد بالملل خاصة الأطفال مما يرغبون في إضافات جانبية حتى أنهم يقومون احياناً بشراء تلك الإضافات من الخارج مثل سندوتشات الوجبات السريعة من أمثلة الكريب والبيتزا وغيرهم بالإضافة إلى الوجبة التي لا يختلف عليها اثنان وهو الحواوشي اللذيذ الذي يعتبر مناسب لجميع الأوقات ومذاقه محبب للكبار والصغار ويوجد الكثير من المحلات الجانبية والمطاعم التي تقوم بتحضير الحواوشي ولكن حتى تطمئن الأمهات تقوم باعداده في المنزل وترغب الأمهات في التعرف على طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني لذلك نقدمها لكم عبر هذا المقال.

مكونات التحضير:

نصف كيلو جرام من الدقيق.

كيس من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن.

رشة سكر.

نصف كأس من الحليب البودرة.

ملعقتين كبيرتين من التوابل المشكلة.

خمس ثمرات من البصل المفروم.

ثمرة فلفل حارة.

مقدار 500 جرام من اللحم المفروم.

طريقة التحضير: