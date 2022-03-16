أسهل طريقة لعمل المقلوبة السعودية بطعمها الرائع في البيت

تعتبر أكله المقلوبة من أشهر الأكلات وأكثرها انتشاراً في البلدان العربية، وكل دولة لها طريقتها المميزة والخاصة في تحضيرها مع إضافة مكونات خاصة بكل بلد أو تقديمها بأشكال مختلفة تجسد ثقافة تلك البلاد، كما أنها تعتبر من أكثر الاطباق انتشاراً في السعودية خصوصا، وتتميز المقلوبة بمذاقها الشهى والمميز الغني بالكثير من المكونات ومن أشهر الطرق والمنتشرة بكثرة، الطريقة التي يتم تحضيرها في السعودية، فتتميز بطعمها الشهي والمميز، كما أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لأنها تحتوي على مكونات صحية وغنية بالفيتامينات، سوف ‏نتعرف الآن على طريقة عمل المقلوبة السعودية بطعمها الرائع مذاقها الشهي في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل المقلوبة السعودية

لكل مطبخ ثقافة معينة في تحضير معظم الوجبات الخاصه به ومن الوجبات التي تعتبر شائعة بشكل كبير في دول الخليج ومن أشهر الأشياء التي تحصد إقبال كبير في معظم الدول المجاورة هي المقلوبة السعودية التي يشتهر بها المطبخ السعودي وتعتبر وجبه من الوجبات الشهيرة في المطاعم الخليجية، ويمكن تصنيف وجبة المقلوبة على أنها من أكثر الوجبات التي تمد الجسم بالفوائد.

المكونات:

دجاجة واحدة مقطعة إلى أربعة أجزاء.

أثنين حب الهيل للسلق.

أثنين حب قرنفل بهارات للسلق.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود للسلق.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة للسلق.

ثمرة واحدة من الطماطم.

بصلة واحدة صغيرة.

2 ثمرة من الباذنجان.

2 ثمرة من البطاطس.

2 ثمرة من البصل.

4 فصوص من الثوم المفرومة.

2 كوب من الأرز المصري.

2 كوب من من الأرز السعودي.

3 كاسات من المرقة.

3 كاسات من الماء.

ملعقة كبيرة من الكركم.

واحد مكعب مرقة.

للتزيين نصف كوب من اللوز المحمص.

نصف كوب من البقدونس مفروم.

طريقة التحضير