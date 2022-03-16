نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل المقلوبة السعودية بطعمها الرائع في البيت في المقال التالي
تعتبر أكله المقلوبة من أشهر الأكلات وأكثرها انتشاراً في البلدان العربية، وكل دولة لها طريقتها المميزة والخاصة في تحضيرها مع إضافة مكونات خاصة بكل بلد أو تقديمها بأشكال مختلفة تجسد ثقافة تلك البلاد، كما أنها تعتبر من أكثر الاطباق انتشاراً في السعودية خصوصا، وتتميز المقلوبة بمذاقها الشهى والمميز الغني بالكثير من المكونات ومن أشهر الطرق والمنتشرة بكثرة، الطريقة التي يتم تحضيرها في السعودية، فتتميز بطعمها الشهي والمميز، كما أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لأنها تحتوي على مكونات صحية وغنية بالفيتامينات، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل المقلوبة السعودية بطعمها الرائع مذاقها الشهي في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل المقلوبة السعودية
لكل مطبخ ثقافة معينة في تحضير معظم الوجبات الخاصه به ومن الوجبات التي تعتبر شائعة بشكل كبير في دول الخليج ومن أشهر الأشياء التي تحصد إقبال كبير في معظم الدول المجاورة هي المقلوبة السعودية التي يشتهر بها المطبخ السعودي وتعتبر وجبه من الوجبات الشهيرة في المطاعم الخليجية، ويمكن تصنيف وجبة المقلوبة على أنها من أكثر الوجبات التي تمد الجسم بالفوائد.
المكونات:
- دجاجة واحدة مقطعة إلى أربعة أجزاء.
- أثنين حب الهيل للسلق.
- أثنين حب قرنفل بهارات للسلق.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود للسلق.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة للسلق.
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- بصلة واحدة صغيرة.
- 2 ثمرة من الباذنجان.
- 2 ثمرة من البطاطس.
- 2 ثمرة من البصل.
- 4 فصوص من الثوم المفرومة.
- 2 كوب من الأرز المصري.
- 2 كوب من من الأرز السعودي.
- 3 كاسات من المرقة.
- 3 كاسات من الماء.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- واحد مكعب مرقة.
- للتزيين نصف كوب من اللوز المحمص.
- نصف كوب من البقدونس مفروم.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء وضعي فيه ماء مغلي ثم ضعي الوعاء على النار لسلق الدجاجة ثم ضعي البصلة وتبليها ببهارات السلق أثنين حب الهيل وأثنين حب قرنفل وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- الخطوة الثانية قومي بإخراج الدجاجة من الوعاء واتركيها حتى تتصفى من الشوربة ثم قطعي البصل والبطاطس والباذنجان والطماطم حلقات وبعد ذلك اقلي البطاطس والباذنجان في الزيت ثم اخرجيهم حتى يتصفوا على مناديل المطبخ.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء عميق ثم رصي البصل والثوم ثم البطاطس والباذنجان والطماطم ومكعب المرقة وبعد ذلك انقعي الأرز السعودي أولاً ثم الارز المصري في الماء لمدة نصف ساعة وبعد ذلك ضعي الأرز فوق الخضار وغطيه بغطاء أصغر من الوعاء ليضغط على الأرز مع الخضار وبعد ذلك اغمري المكونات السابقة بكاسات من المرقة وملعقة من الكركم وغطيها واتركيها على نار هادئة لمدة نصف ساعة.
- الخطوة الرابعة قومي بتحمير الدجاجة أسفل شواية الفرن وبعد ذلك اقلبي المقلوبة في وعاء للتقديم وضعي فوقها الدجاج ثم زينيها باللوز المحمص أو البقدونس وقدميها إلى أفراد أسرتك.
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