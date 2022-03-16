لو عندك كوب سكر أعملي غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

بكوب سكر عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط ، غزل البنات من الحلويات المرتبطة في ذهن الكثير بأيام الطفولة فهي من الحلويات المفضلة لدي جميع الاطفال بسبب طعمها المميز وألوانها المختلفة, وعادة ما يتم شراء غزل البنات من المحلات بمبالغ كبيرة, وذلك بسبب اعتقاد الكثير من الامهات انه لا يمكن تحضير غزل البنات في البيت الا بماكينة خاصة ولكن على العكس تماما يمكن اعداد غزل البنات في البيت بسهولة دون الحاجة الي استخدام ماكينة او استخدام الخلاط وضمان جودتها ونظافتها, وخلال مقالنا هذا

سنذكر الطريقة الصحيحة لعمل غزل البنات في البيت بسهولة.

مقادير تجهيز غزل البنات في البيت

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

معلقتين ليمون.

لون طعام.

عصيان خشبية.

معلقة فانيليا.

كيفية اعداد غزل البنات للاطفال بسهولة في البيت دون ماكينة او خلاط

غزل البنات من أكثر الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة بمكونات وأدوات سهلة وذلك من خلال الخطوات التالية:-

يتم وضع كوب السكر مع نصف كوب الماء ويخلط كل منهم معا ويقلبان حتى يذوب السكر.

يرفع الخليط على النار وبعد ان يغلي الخليط يتم اضافة الفانيليا وعصير الليمون.

يرفع الخليط على النار وبعد ان يغلي الخليط يتم اضافة الفانيليا وعصير الليمون. يضاف على غزل البنات اللون المفضل ويمكن تقسيمها اجزاء ويضاف على كل جزء لون محدد.

يتم اطفاء النار من الخليط وبعد ذلك يتم استخدام معلقة خشبية في تقليب الخليط بشكل سريع حتى تتكون خطوط السكر الرفيعة.

يتم استخدام العصيان الخشبية في تجميع خطوط غزل البنات وتقدم.

الاضرار الناتجة عن الافراط في تناول غزل البنات