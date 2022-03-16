نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة البابا غنوج في البيت بكل سهوله في المقال التالي
يعد البابا غنوج أو متبل الباذنجان هو من أنواع المقبلات الشهية التي تشتهر في الوطن العربي بشكل كبير، حيث يقدم طبق البابا غنوج بجانب المأكولات المختلفة، ويعتبر من أكثر المقبلات الغنية بالعناصر والفيتامينات الغذائية لصحة الإنسان نظراً لاحتوائه على الباذنجان بشكل أساسي، ويتميز طريقة تحضيره بالعديد من الطرق يمكن أن يحضر بالزبادي، أو الطحينة أو غير ذلك، ويتميز الطبق بمكوناته البسيطة وطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة للجسم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البابا غنوج بكل سهولة وبأقل التكاليف ومكوناته متوفرة في كل منزل، ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البابا غنوج
المكونات:
- ثمرة واحدة من الباذنجان الرومي.
- نصف كوب من الطحينة.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعماً.
- ملعقة كبيرة من زيت.
- ملعقة كبيرة من خل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة ناشفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- الخطوة الثانية قومي في البداية بعمل شقوق في ثمرة الباذنجان بإستخدام السكين من جميع الجوانب ثم بعد ذلك تبلي الباذنجان بنصف ملعقة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة كبيرة من الزيت ثم يوضع على صينية خبز صغيرة ومناسبة.
- الخطوة الثالثة قومي بشوي الباذنجان في الفرن لمدة عدة دقائق تقريباً حتى يكتمل النضج أو حتى يصبح طرياً جداً ثم بعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركيها حتى يبرد.
- الخطوة الرابعة قومي بتقسيم ثمرة الباذنجان من النصف وانزعي منه القشرة المحروق ثم بعد ذلك ضعي اللب في خلاط الطعام ثم نضيف إليه نصف كوب من الطحينة مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ثم يضاف إليهم بعد ذلك ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث فصوص من الثوم المفروم ثم يتبل بالملح والكمون والشطة حسب الرغبة ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ويخلط المكونات جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض.
- الخطوة الخامسة قومي بوضع البابا غنوج في طبق للتقديم ثم نسكب الزيت على الوجه ونقدمه مع الخبز المحمص وبعد ذلك أصبح جاهزاً للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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