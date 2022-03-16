طريقة عمل سلطة البابا غنوج في البيت بكل سهوله

يعد البابا غنوج أو متبل الباذنجان هو من أنواع المقبلات الشهية التي تشتهر في الوطن العربي بشكل كبير، حيث يقدم طبق البابا غنوج بجانب المأكولات المختلفة، ويعتبر من أكثر المقبلات الغنية بالعناصر والفيتامينات الغذائية لصحة الإنسان نظراً لاحتوائه على الباذنجان بشكل أساسي، ويتميز طريقة تحضيره بالعديد من الطرق يمكن أن يحضر بالزبادي، أو الطحينة أو غير ذلك، ويتميز الطبق بمكوناته البسيطة وطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة للجسم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البابا غنوج بكل سهولة وبأقل التكاليف ومكوناته متوفرة في كل منزل، ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البابا غنوج

المكونات:

ثمرة واحدة من الباذنجان الرومي.

نصف كوب من الطحينة.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعماً.

ملعقة كبيرة من زيت.

ملعقة كبيرة من خل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير