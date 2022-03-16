حضري العيش البلدى بمقادير مظبوطة وطرية وغير مكلفة واحلى من المخابز

الخبز البلدى يعتبر من أكثر المخبوزات تناول ومحببة بشكل كبير لدى فئة كبيرة من الشعب من الصغير والكبير حيث أنه طري ومكوناته غير مكلفة ولذيذ المذاق لذلك تبحث معظم ربات البيوت عن طريقة لتحضيره فى المنزل بدون تكاليف ففى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز البلدى فى المنزل وبمكونات اقتصادية وموجودة فى كل المنازل وخطوة بخطوة إليكم الطريقة.

ط ريقة عمل الخبز البلدى فى المنزل

يعتبر حاجة الأفراد وجميع المنازل للخبز هي من الأشياء الهامة في تلك الفترة خاصه عند ارتفاع أعداد الأسرة فلا يكفي شراء الخبز من الخارج بشكل يومي خاصةً أن الخبز من المكونات الأساسية في المنزل التي لا يمكن الاستغناء عنها لذلك عملية شراء الخبز من الخارج هي عملية متكرره يومياً مما يظهر طريقة إعداد الخبز في المنزل بكميات كبيرة والانتفاع بها بدلاً من شراء بشكل يومي حتى تقوم ربه المنزل بالتوفير، خاصه تحضير الخبز في المنزل هو من الأمور السهلة حيث يتم إعداده باستخدام المكون الأساسي في تحضير جميع المعجنات والمخبوزات هو الدقيق الذي يعتبر متوفر في جميع المنازل بالإضافة إلى الماء والخميرة وغيرهم من الإضافات البسيطة ونقدم لكم طريقة تحضير عبر هذا المقال.

مكونات الوصفة:

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية “ملعقة كبيرة الحجم”.

خمسة كأس كبيرة من الطحين الابيض الناعم.

اثنين كأس كبيران من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة من الملح الابيض “ملعقة كبيرة فى الحجم”.

ملعقة واحدة من الزيت النباتى “ملعقة كبيرة الحجم”.

طريقة اعداد الخبز البلدى: