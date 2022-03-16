نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري العيش البلدى بمقادير مظبوطة وطرية وغير مكلفة واحلى من المخابز في المقال التالي
الخبز البلدى يعتبر من أكثر المخبوزات تناول ومحببة بشكل كبير لدى فئة كبيرة من الشعب من الصغير والكبير حيث أنه طري ومكوناته غير مكلفة ولذيذ المذاق لذلك تبحث معظم ربات البيوت عن طريقة لتحضيره فى المنزل بدون تكاليف ففى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز البلدى فى المنزل وبمكونات اقتصادية وموجودة فى كل المنازل وخطوة بخطوة إليكم الطريقة.
طريقة عمل الخبز البلدى فى المنزل
يعتبر حاجة الأفراد وجميع المنازل للخبز هي من الأشياء الهامة في تلك الفترة خاصه عند ارتفاع أعداد الأسرة فلا يكفي شراء الخبز من الخارج بشكل يومي خاصةً أن الخبز من المكونات الأساسية في المنزل التي لا يمكن الاستغناء عنها لذلك عملية شراء الخبز من الخارج هي عملية متكرره يومياً مما يظهر طريقة إعداد الخبز في المنزل بكميات كبيرة والانتفاع بها بدلاً من شراء بشكل يومي حتى تقوم ربه المنزل بالتوفير، خاصه تحضير الخبز في المنزل هو من الأمور السهلة حيث يتم إعداده باستخدام المكون الأساسي في تحضير جميع المعجنات والمخبوزات هو الدقيق الذي يعتبر متوفر في جميع المنازل بالإضافة إلى الماء والخميرة وغيرهم من الإضافات البسيطة ونقدم لكم طريقة تحضير عبر هذا المقال.
مكونات الوصفة:
- ملعقة واحدة من الخميرة الفورية “ملعقة كبيرة الحجم”.
- خمسة كأس كبيرة من الطحين الابيض الناعم.
- اثنين كأس كبيران من الماء الدافئ.
- ملعقة واحدة من الملح الابيض “ملعقة كبيرة فى الحجم”.
- ملعقة واحدة من الزيت النباتى “ملعقة كبيرة الحجم”.
طريقة اعداد الخبز البلدى:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كوبان من الماء الدافئ ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية ثم نتركهم جانباً لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع الماء جيداً .
- نقوم بإضافة خمسة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الابيض المنخول ونقوم بخلطهم مع بعضهم جيداً حتى يصبح لدينا عجينة لينة متماسكة.
- نقوم بعد ذلك بتغليف الوعاء جيداً ثم نتركه جانباً لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجم العجينة وترتاح.
- بعد مرور نصف ساعة نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الملح ونضيف أيضاً ملعقة كبيرة من الزيت النباتى ثم نقوم بالعجن مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بعد عجن العجينة بتشكيلها على شكل كرات متوسطة الحجم بواسطة يدينا ثم نتركها حوالى ساعة نصف حتى تختمر جيداً.
- نقوم باستخدام سطح مسطح ونقوم بوضع كرات العجينة عليه بعد مرور ساعة ونصف ثم نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة فى السماكة.
- نقوم بإحضار صينية الفرن ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت حتى لا تلتصق بها العجينة ثم نقوم برص العجينة عليها ويجب وضع مسافة بين كل رغيف والآخر حتى لا تلتصق الارغفة ببعضها ثم نقوم بإدخالها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها ثمانى دقائق حتى ينضج الخبز وينتفخ ثم نخرجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري العيش البلدى بمقادير مظبوطة وطرية وغير مكلفة واحلى من المخابز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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