الناسف للكرش.. ملعقة من الفازلين كل ليلة قبل النوم تخلصك من البطن والجناب والأرداف في 3 أيام بدون رياضة

مشكلة الكرش من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص بسبب تراكم الدهون في منطقة البطن، ويبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة طبيعية وسهلة يمكن استخدامها للتخلص من الكرش في وقت قصير بدلا من استخدام منتجات التخسيس التي قد يكون لها اثار سلبية على الصحة كما ان تكلفتها عالية، والفازلين من أفضل المواد التي يمكن استخدامها للتخلص من الدهون التي تسبب الكرش دون أي اثار جانبية كما ان استخدامه سهل جدًا، وخلال السطور التالية سنوضح طريقة استخدام الفازلين للتخلص من الكرش.

كيفية استخدام الفازلين للتخلص من الكرش خلال 3 أيام فقط

الفازلين من المواد التي لها قدرة هائلة على التخلص من الدهون وبالتالي تساعد في التخلص من الكرش، ويمكن استخدام الفازلين بهذه الطريقة للتخلص من الكرش خلال 3 أيام فقط: –

يتم دهن منطقة الكرش بكمية من الفازلين، وتدليك المنطقة بشكل جيد حتى تسخن.

التدليك من الخطوات المهمة التي تساعد في التخلص من الدهون ويحفز الدورة الدموية ويساعد في تحفيز الجسم على حرق الدهون بشكل أكبر.

يتم لف البطن بكيس بلاستيك وارتداء الملابس فوقه، ومن الأفضل ان تكون ملابس ثقيلة.

ينصح بأداء بعض التمارين الرياضية مثل الجري لمدة ساعة على الأقل لتحفيز حرق الدهون بشكل أكبر.

يتم تكرار الخطوات بشكل يومي وسيلاحظ الفرق بعد اول مرة يتم فيها الفازلين.

اهم الخطوات التي لتجنب ظهور الكرش

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها بشكل يومي لتجنب تراكم الدهون في منطقة البطن وظهور الكرش ومن أهمها التالي: –