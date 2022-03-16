طريقة عمل السينابون الهشة والطرية في البيت بكل سهولة

يعد السينابون هو من أحد الحلويات ذو الطعم اللذيذ، وحيث انتشر في جميع أنحاء العالم، ويتميز السينابون بسهولة عمله ومكوناته بسيطة، فهو يتكون من العجينة والقرفة بشكل أساسي مما جعله يسمى بلفائف القرفة في بعض الدول العربية، كما أنه له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على القرفة، حيث تعمل القرفة على خفض ضغط الدم، ومعالجة الفطريات المتواجدة في الأمعاء، وأكثر ما يميز هذه الحلى هو شكلها الجميل المغري، وحيث يقبل على تناولها الجميع بكل شغف، بالإضافة إلى أنها خفيفة على المعدة ولذيذة، كما يمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة كما أن مكوناتها اقتصادية، ويتم تقديمها بجانب كوب من الشاي الساخن، أو الحليب الساخن اللذيذ، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة السينابون في ‏البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة السينابون

ولعل السبب في تميز معجنات السينابون هو إمكانية حشو الرولات بأكثر من حشوه مختلفة من أمثلة السكر والقرفة وكذلك الشوكولاتة ويعتبر إعداده من الأشياء التي تعتبر ممتعة بالنسبة للكثير من الفتيات والأمهات وتكسبهم الخبرة لذلك يرغب الكثير من الأفراد في تحضير السينابون في المنزل بسهولة وللتعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

المكونات:

أربع أكواب من الدقيق الأبيض .

نصف كوب من السكر الأبيض .

‏‫ نصف كوب من الحليب الدافئ .

ربع كوب من الزبدة .

‏ عدد بيضة واحدة .

ملعقة كبيرة من الخميرة .

‏ ملعقة صغيرة من الملح .

‏مكونات الحشو:

نصف كوب من السكر الأسمر .

ربع كوب من الزبدة .

أثنين ملعقة ونصف كبيرة من القرفة .

‏ أثنين كوب من السكر البودرة للصوص .

ملعقة صغيرة من الفانيليا للصوص .

نصف كوب من الزبدة المذوبة .

نصف ‬ كوب من الجبن الكريم .

طريقة التحضير: