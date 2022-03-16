نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السينابون الهشة والطرية في البيت بكل سهولة في المقال التالي
يعد السينابون هو من أحد الحلويات ذو الطعم اللذيذ، وحيث انتشر في جميع أنحاء العالم، ويتميز السينابون بسهولة عمله ومكوناته بسيطة، فهو يتكون من العجينة والقرفة بشكل أساسي مما جعله يسمى بلفائف القرفة في بعض الدول العربية، كما أنه له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على القرفة، حيث تعمل القرفة على خفض ضغط الدم، ومعالجة الفطريات المتواجدة في الأمعاء، وأكثر ما يميز هذه الحلى هو شكلها الجميل المغري، وحيث يقبل على تناولها الجميع بكل شغف، بالإضافة إلى أنها خفيفة على المعدة ولذيذة، كما يمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة كما أن مكوناتها اقتصادية، ويتم تقديمها بجانب كوب من الشاي الساخن، أو الحليب الساخن اللذيذ، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة السينابون في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل عجينة السينابون
ولعل السبب في تميز معجنات السينابون هو إمكانية حشو الرولات بأكثر من حشوه مختلفة من أمثلة السكر والقرفة وكذلك الشوكولاتة ويعتبر إعداده من الأشياء التي تعتبر ممتعة بالنسبة للكثير من الفتيات والأمهات وتكسبهم الخبرة لذلك يرغب الكثير من الأفراد في تحضير السينابون في المنزل بسهولة وللتعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.
المكونات:
- أربع أكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ربع كوب من الزبدة.
- عدد بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات الحشو:
- نصف كوب من السكر الأسمر.
- ربع كوب من الزبدة.
- أثنين ملعقة ونصف كبيرة من القرفة.
- أثنين كوب من السكر البودرة للصوص.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا للصوص.
- نصف كوب من الزبدة المذوبة.
- نصف كوب من الجبن الكريم.
طريقة التحضير:
- أولاً ابدائي في تحضير عجينة السينابون من خلال خلط الحليب مع الزبدة والبيض ثم ضيفي إليهم الدقيق مع السكر والخميرة والماء الدافئ واخلطيهم جيداً حتى تتجانس العجينة مع بعضهم البعض ثم غطيها بفوطة واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة نصف ساعة.
- ثانياً ابدائي في تحضير حشوة السينابون من خلال إحضار وعاء ثم اخلط السكر مع القرفة ثم إفردي العجينة على سطح صلب مرشوش بالدقيق ادهنيها بالزبدة ثم ضيفي مزيج السكر والقرفة وبعد ذلك لفي العجينة على شكل رول ثم قطعيها إلى رولات متساوية في الحجم.
- ثالثا قومي بإحضار صينية مدهونة بالزبدة ثم ضعي قطع السينابون على صينية الفرن واتركي العجينة حتى تختمر مرة أخري لمدة نصف ساعة وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية واتركيه في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تصبح العجينة ذهبية اللون.
- رابعاً ابدائي في تحضير صوص السينابون من خلال إحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي فيه السكر البودرة مع الفانيليا والزبدة والجبن الكريم واخلطيهم جيداً وبعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن و ضيفي الصوص على الوجه وقدمي السينابون لأسرتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السينابون الهشة والطرية في البيت بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.