حضري الشاورما السوري بالدجاج على طريقة المطاعم الأصلية في البيت

تعتبر الشاورما من أشهى وصفات الأكلات التي تلقى انتشاراً كبيراً بين الناس ويقبلون على تناولها الجميع في أي وقت وفي أي مكان، وذلك لأنها من الأكلات اللذيذة والشهية، وذلك بسبب مذاقها اللذيذ، وحيث تعد الشاورما السوري بالدجاج من أكثر الأطعمة المحببة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، وحيث تتنوع طرق تحضيرها، وحيث تعد الشاورما نوع من أنواع المأكولات الشرقية، كما ان الشاورما تتميز بإنها سهلة وبسيطة في التحضير ولا تأخذ وقت كثير ولا مجهود كثير وكما أن مكونات متوفرة في كل مطبخ، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الشاورما السوري بالدجاج على طريقة المطاعم بكل سهولة وبأقل تكلفة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الشاورما الدجاج السوري

المكونات:

أربع صدور دجاج.

‏نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

‏نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم.

‏ملعقة كبيرة من عصير الليمون حامض.

‏أثنين ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

‏أثنين ملعقة صغيرة من زيت زيتون.

‏أثنين ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

مقدار خمسة من الحبهان.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير