نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الشاورما السوري بالدجاج على طريقة المطاعم الأصلية في البيت في المقال التالي
تعتبر الشاورما من أشهى وصفات الأكلات التي تلقى انتشاراً كبيراً بين الناس ويقبلون على تناولها الجميع في أي وقت وفي أي مكان، وذلك لأنها من الأكلات اللذيذة والشهية، وذلك بسبب مذاقها اللذيذ، وحيث تعد الشاورما السوري بالدجاج من أكثر الأطعمة المحببة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، وحيث تتنوع طرق تحضيرها، وحيث تعد الشاورما نوع من أنواع المأكولات الشرقية، كما ان الشاورما تتميز بإنها سهلة وبسيطة في التحضير ولا تأخذ وقت كثير ولا مجهود كثير وكما أن مكونات متوفرة في كل مطبخ، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الشاورما السوري بالدجاج على طريقة المطاعم بكل سهولة وبأقل تكلفة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الشاورما الدجاج السوري
المكونات:
- أربع صدور دجاج.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الثوم.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون حامض.
- أثنين ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.
- أثنين ملعقة صغيرة من زيت زيتون.
- أثنين ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- مقدار خمسة من الحبهان.
- ملح حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي أثنين ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي مع ملعقة صغيرة من الثوم ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض مع أثنين ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- الخطوة الثانية نكهي بالحبهان مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم ثم يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من البابريكا مع الملح حسب الرغبة ثم اخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط متجانس.
- الخطوة الثالثة قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة ثم قومي بإضافة فوقها الخليط السابق وقلبي المكونات حتى تتجانس المكونات معا وبعد ذلك غلفي الوعاء بورق نايلون ثم ادخليه إلى الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى تنتقع المكونات.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين القليل من الزيت في مقلاة على النار ثم ضيفي إليها الدجاج المتبل ثم قلبي فيه حتى ينضج تماماً ويتحمر وبعد ذلك ارفعي الشاورما من على النار وقدميها ساخنة وإلى جانبها المخللات والمايونيز والبطاطا المقلية.
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