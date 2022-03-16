أصل الاحتفال بعيد الأم عالميا وعربيا

كل سنة يوم 21 مارس معظم دول العالم العربي ودول العالم بشكل عام بتحتفل بعيد الأم ، ولكن يمكن معظمنا ميعرفش ايه هو أصل الاحتفال بعيد الأم ، وازاي بدأ ، ومين صاحب الفكرة ، والنهاردة بمناسبة اننا في شهر عيد الأم هنعرف مع بعض اصل عيد الأم وامتى بدأ الاحتفال بيه عالميا وعربيا.

أصل الاحتفال بعيد الأم:

معظم دول العالم بتحتفل بعيد الأم يوم 21 مارس ، كيوم تكريم للأم على دورها في الاسرة وتعبها ومجهودها ، وفي كتير من الباحثين ان الاحتفال ده كان موجود في حضارات ما قبل التاريخ ، وان القدماء المصريين كانوا هما اول ما احتفل بعيد الأم كعيد مقدس ، واعتبروا ان تمثال ايزيس وهي شايلة ابنها حورس رمز للمناسبة دي ، وكان الاحتفال مرتبط بفيضان النيل ، اصل الحياة والخصب والانماء ، زي ما الام بتدي لاولادها الحياة.

وفي رواية تانية بيقال انه بدأ عند الاغريق في احتفالات عيد الربيع ، وكانت الاحتفالات دي بتكون هدية للإله الام “ريا” زوجة الإله الاب “كرونس” ، وفي روما القديمة كان في احتفال مشابه وكان هدية للإله “سيبل” وهي ام تانية للإله ، واللي بدأت من حوالي 250 سنة قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام ، وكانت الاحتفالات الدينية دي عند الرومان اسمها “هيلاريا” وكانت بتستمر 3 ايام من 15 – 18 مارس.

اول احتفال بعيد الأم على مستوى العالم:

اول واحدة احتفلت بعيد الأم هي الامريكية آنا جارفيس ، وده كان يوم 12 مايو سنة 1908 ، لما آنا عملت يوم كذكرى لوالدتها بعد وفاتها ، ومن بعدها بدأت بحملة واسعة شملت رجال الاعمال, الوزراء, ورجال الكونجرس عشان تخلي اليوم ده يوم احتفالي بالام ، وتم الموافقة على طلبها وبقى الاحتفال بالام عيد رسمي سنة 1914 ، بعد ما اعلن الرئيس الامريكي ويلسون بقرار رسمي اعتماد عيد الام كأجازة رسمية يوم 2 مايو.

اول احتفال بعيد الأم في العالم العربي:

على مستوى الدول العربية بدأ الاحتفال بعيد الأم في مصر من خلال فكرة كتبها الكاتب على امين وهو واحد من مؤسسين دار “اخبار اليوم” اللي اتأسست سنة 1955 ، في يوم كتب في الصفحة الاخيرة في الجريدة تحت العمود اليومي بتاعه ، “لماذا لا نتفق على يوم من ايام السنة نطلق عليه (يوم الأم) ، ونجعله عيدا قوميا في بلادنا ، بلاد الشرق”.

وبعدها كتب على امين “ما رأيكم ان يكون هذا العيد يوم 21 مارس ، انه اليوم الذي يبدأ به الربيع وتتفتح فيه الزهور وتتفتح فيه القلوب”.

ومن بعدها بقينا نحتفل بعيد الأم يوم 21 مارس.

يوم الاحتفال:

ويوم الاحتفال بعيد الأم بيختلف بين دول العالم ، ولكن اغلب الدول بتحتفل بيه في شهر مارس ومايو ، تقريبا اغلب الدول العربية بتحتفل بيه يوم 21 مارس من كل سنة ماعدا دول شمال افريقيا الجزائر, المغرب, تونس بيحتفلوا بيه يوم الاحد الاخير من شهر مايو.

اما في امريكا وبعض دول اوروبا وشرق آسيا الاحتفال بعيد الأم بيكون يوم 2 مايو ، اما جنوب افريقيا بيكون الاحتفال يوم 8 مايو , والنرويج في يوم الاحد التاني من شهر فبراير.

وفي اليابان بيحتفلوا بيه في يوم الاحد التاني من شهر مايو ، وبيتم فيه عمل معرض لصور الامهات ، اما في الهند بيحتفلوا بعيد الأم لمدة 10 ايام وبيسموا العيد باسم “درجا بوجا” وهو اسم واحد من الآلهه اللي في معتقدهم بتبعد عنهم الشر.

وفي بريطانيا اول احتفال بعيد الام كان في القرن ال 17 ، وتحديدا في يوم نهاية الصوم الكبير ، صوم ال 40 يوم ، بيروح فيه كل الابناء بعد الصلاة في الكنايس للاحتفال بأمهاتهم.

اما في كندا واسبانيا بيتم الاحتفال بيه في شهر مايو ، والاحتفال عندهم مرتبط بتكريم السيدة العذراء ، وفي الارجنتين بيكون الاحتفال يوم 3 اكتوبر.

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