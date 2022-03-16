نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشربه صباحا لتنظيف القولون في أيام من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين وتخف بطنك بشكل سريع في المقال التالي
يعاني الكثير من الاشخاص من الامساك بشكل مزمن وهو ما يسبب عدم هضم الطعام بشكل جيد وبالتالي المعاناه من الانتفاخات وعشر الهضم وألم في القولون, ويبحث الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة عن طريقة لتنظيف القولون من الفضلات المتحجرة والمتراكمة به لفترات طويلة, ولا يكون لها اي اثار جانبية, وهناك العديد من المشروبات والمواد الطبيعية التي تساعد في تنظيف القولون بشكل فعال وتحسن من عملية الهضم ايضا, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تنظيف القولون بشكل يومي بمعلقة من مكون سحري موجود في كل بيت.
طريقة تنظف القولون من الفضلات المتحجرة بمعلقة واحدة من خل التفاح
خلطة خل التفاح مع الثوم والبقدونس من افضل الخلطات التي يمكن استخدامها لتنظيف القولون حيث تحتوي على العديد من الالياف الغذائية التي تعمل على تحفز القولون الي التخلص من اي فضلات متراكمة بها والتخلص من اي سموم مضرة, ويعزز من البكتيريا النافعة الموجودة في القولون والتي تساعد في عملية الهضم, ويتم تحضير الوصفة كالتالي:-
- يتم وضع فصين ثوم مع كوبان من الماء وكمية من اوراق البقدونس, ومعلقة زنجبيل ويرفع الخليط على النار حت يغلي ويصفي الخليط.
- بعد ان يبرد الخليط يضاف على الخليط معلقة من خل التفاح ومعلقة من الليمون, وتقلب كل منهم معا.
- يتم تقليب الخليط وتناوله بشكل يومي على الريق, وسيلاحظ علاج الامساك في وقت قصير.
أهم المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من فضلات القولون المتحجرة
- الليمون من أكثر المواد التي تحتوي على أحماض وعناصر تساعد في تعزيز عملية الهضم والتخلص من الامساك والفضلات المتراكمة في القولون والسموم, ويعزز من قدرة القولون على طرد الفضلات والتخلص من الغازات.
- التفاح من الحلول السحرية التي تساعد في التخلص من الفضلات الموجودة في القولون, حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الالياف التي تعزز من وظيفة الجهاز الهضمى كما انه يقلل من التعرض لانتفاخات البطن, ويقلل من تراكم الدهون في الجسم ويمكن استخدامه عن طريق عمل عصير تفاح طبيعي او تناول تفاحه كل يوم على الافطار.
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