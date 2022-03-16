اشربه صباحا لتنظيف القولون في أيام من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين وتخف بطنك بشكل سريع

يعاني الكثير من الاشخاص من الامساك بشكل مزمن وهو ما يسبب عدم هضم الطعام بشكل جيد وبالتالي المعاناه من الانتفاخات وعشر الهضم وألم في القولون, ويبحث الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة عن طريقة لتنظيف القولون من الفضلات المتحجرة والمتراكمة به لفترات طويلة, ولا يكون لها اي اثار جانبية, وهناك العديد من المشروبات والمواد الطبيعية التي تساعد في تنظيف القولون بشكل فعال وتحسن من عملية الهضم ايضا, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تنظيف القولون بشكل يومي بمعلقة من مكون سحري موجود في كل بيت.

طريقة تنظف القولون من الفضلات المتحجرة بمعلقة واحدة من خل التفاح

خلطة خل التفاح مع الثوم والبقدونس من افضل الخلطات التي يمكن استخدامها لتنظيف القولون حيث تحتوي على العديد من الالياف الغذائية التي تعمل على تحفز القولون الي التخلص من اي فضلات متراكمة بها والتخلص من اي سموم مضرة, ويعزز من البكتيريا النافعة الموجودة في القولون والتي تساعد في عملية الهضم, ويتم تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم وضع فصين ثوم مع كوبان من الماء وكمية من اوراق البقدونس, ومعلقة زنجبيل ويرفع الخليط على النار حت يغلي ويصفي الخليط.

بعد ان يبرد الخليط يضاف على الخليط معلقة من خل التفاح ومعلقة من الليمون, وتقلب كل منهم معا.

يتم تقليب الخليط وتناوله بشكل يومي على الريق, وسيلاحظ علاج الامساك في وقت قصير.

أهم المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من فضلات القولون المتحجرة