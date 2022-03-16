بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

فرد الشعر بالخميرة من بين الخلطات الأفضل والتي من الممكن أن نعتمد عليها للتخلص تماما من أي تواجد للشعر الخشن، ومن الممكن أن يتم تطبيق الخليط من الخميرة على الشعر وهذا الخليط يساعد في التخلص من أي خصلات مجعدة كما أن خليط الخميرة يعتبر من الخلطات التي تعمل على إزالة تامة لأي جفاف بالشعر وفيما يلي من تلك الفقرات نتعرف على المقدار الأساسي لخليط الخميرة مع توضيح طريقة التحضير الأساسية لوصفة الخميرة سهلة الاستعمال والتطبيق على الشعر.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

فرد الشعر بالخميرة وصفة سهلة يمكنك اتباعها وإحضار مكوناتها وهذا للتخلص من لعديد من عيوب الشعر وتعتبر تلك الخلطة من الخلطات الأساسية والتي من السهل الاعتماد عليها وتحضيرها في البيت للتخلص تماما من أي تواجد للشعر المجعد، ومن الممكن أن نستعمل المكونات الآتية، المكونات التي من المهم توفرها للحصول على خليط الخميرة المنعم للشعر ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من زيت السمسم.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

الخميرة يتم خلطها مع الفازلين المذاب وتركها تتفاعل مع إضافة القليل من النشا والزبادي وتقلب تلك المكونات جيدا مع بعضها البعض ومن ثم تترك لتتفاعل لخمس دقائق بعدها تتم الإضافة لباقي المكونات للحصول على خليط الخميرة جاهز تماما على التطبيق على الشعر، والخليط لا بد وأن يكون خالي تماما من تواجد أي تكتلات حتى يكون سهل الفرد على الشعر، إليك أفضل طريقة للتطبيق لتلك الوصفة الفعالة على الشعر حيث يمكنك اتباع الآتي: