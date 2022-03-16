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طريقة عمل الزبادي البلدي، من المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية هي الزبادي فهي من أخف منتجات الألبان الذي يحبها ويتناولها كافة الأعمار الكبير و الصغير، ولهذا فهي من أكثر المقبلات التي نقوم بشرائها من الخارج، ومع قدوم شهر رمضان المبارك يكثر تناول الزبادي في السحور لهذا بدأت جميع الأمهات بالبحث عن طريقة تحضير الزبادي البلدي من المنزل لكي تكون آمنة وخالية من المواد الحافظة، كما أنها ستوفر عليك الكثير من المال فهي تتكون من مكونين اثنين فقط وطريقة تحضيرها بسيطة وسهلة جدًا مكونات الزبادي 2 لتر من الحليب كامل الدسم.

2 كوب من الزبادي. طريقة تحضير الزبادي البلدي أولا نأتي بالحليب و لابد أن يكون الحليب كامل الدسم، ثم نقوم بتصفية الحليب بالمصفاة لكى نتأكد عدم وجود شوائب في الحليب.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب في وعاء كبير ونقوم بوضعه على النار حتى يغلي، وبعد أن يغلي الحليب نرفعه من على النار.

نترك الحليب حتى يبرد تماما، ولذلك من الأفضل وضع الحليب في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نخرج الزبادي من الثلاجة ستلاحظين أن هناك طبقة من القشطة على وجه الحليب، يمكنك رفع طبقة القشطة في طبق أذا كنت تريدين أن تكون الزبادي خفيفة.

إذا كنت تريدين أن تكون الزبادي طعمها غني وكريمي أتركي طبقة القشطة.

نقوم بتدفي الحليب على نار هادئة حتى يدفئ الحليب فقط.

نأتي 2 كوب من الزبادي ونقوم بخفقه.

ثم نقوم بوضع الزبادي على الحليب ونقوم بتقليب الحليب مع الزبادي جيدًا حتى تذوب الزبادي مع الحليب.

نأتي أكواب الزبادي أو فخار ونقوم بسكب الحليب والزبادي في الأكواب حتى نملئها.

نأتي بصينية كبيرة ونقوم برص أكواب الزبادي في الصينية.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن لمدة 5 دقائق حتى يسخن.

نغلق نار الفرن ونقوم بوضع صينية الزبادي في الفرن الساخن ونغلق الفرن عليه ويترك لمدة ليلة كاملة في الفرن.

بعد ذلك نخرج الزبادي من الفرن و ستلاحظين أن قوام الزبادي أصبح متماسك وكريمي مثل الجاهز تماماً.

نضعها في الثلاجة حتى تبرد ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة انجح طريقة لعمل الزبادي البلدي من المنزل بمكونين اتنين فقط بطعم كريمي مثل الجاهزه - ثقفني

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