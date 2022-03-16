نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي فعال وقوي لتبييض وتقشير الركب والاكواع وإزالة السواد والجلد الميت في دقائق للعروس قبل الفرح في المقال التالي
تبحث أغلبية الفتيات وخاصة المقبلات على الزواج عن الإستخدامات التي تعتني بجمالها حتى تصبح الفتاة جميلة وجذابة، وأيضا تريد أن تتخلص تماما من السواد الذي يوجد في بعض مناطق الجسم، ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة الأكواع والركب فمن المعروف أن هذه المناطق تكون شديدة السواد ولونها داكن جدا ومختلفة عن باقي مناطق الجسم، فتجعلها تشعر بالخجل وترغب في التخلص من هذا السواد بشكل سريع وفي أقل وقت لذلك تبحث جميع العرائس عن الوصفات التي يمكن أن تساعد على تبييض الركب والأكواع، فقد توجد العديد من الوصفات التي تعمل على ذلك ومن ضمنها هي وصفة النشا، حيث أنه يساعد بشكل كبير على تفتيح الركب والأكواع في خلال فترة قصيرة جدا وبجانب هذا تعمل هذه الوصفة على تقشيرها فتزيل خلايا الجلد الميتة التي تتراكم عليهم لذلك يكون ملمس هذه المناطق خشن، ويمكن أن نستخدم وصفة النشا لتبييض الجسم بأكلمه، ومن الممكن أن نقوم بوضعها على المناطق الحساسة ولكي نحصل على النتيجة المطلوبة لابد من إستخدامها مرتين في الإسبوع على الأقل، ومن الأفضل أن نضع كريم مرطب مناسب على الركب والأكواع بعد إستخدام هذه الوصفة حتى تكون ناعمة.
مكونات خلطة النشا لتبييض الركب والأكواع للعروس
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الركب والأكواع للعروس
- نحضر طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وزيت الزيتون ويتم خلطهم مع بعض.
- ونضع هذا الخليط على الركب والأكواع ونتركه لمدة ربع ساعة ثم قومي بالفرك عليهم لتقشيرها جيدا ويتم غسلهم بالماء وتجفيفهم.
- وبعد ذلك يتم وضع الماسك الآخر وهذا يتم وضعه بعد سكراب الليمون والسكر مباشرة وهذا من خلال إحضار طبق آخر ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ويتم إضافة ماء الورد وقومي بمزجهم مع بعض جيدا ثم نضع هذا الماسك ونتركه لمدة ثلث ساعة وبعد ذلك يتم غسلهم بإستخدام الماء الفاتر.
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