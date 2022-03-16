بطريقة مختلفة أعملي مخلل الليمون المعصفر السريع بمكونات مظبوطة مثل محلات الطرشي

مخلل الليمون يعد من أنواع المخللات الشهية واللذيذة والذي يحبه الكثير من الناس ويرغبون في تناوله دائما، فقد نجد عدد من الأشخاص يعشقون تناول المخللات بجانب كل الأكلات فهو يعتبر طبق أساسي، حيث أنه يعد من الأطباق الجانبية أو المقبلات وقد توجد العديد من المخللات غير الليمون مثل مخلل اللفت والجزر والخيار وغير ذلك الكثير، وأن مخلل الليمون يوجد له طرق عديدة ومختلفة لعمله وطريقة تخليله سهلة جدا ولكن توجد بعض الطرق التي تستغرق وقتا طويلا لتخليل الليمون، وتوجد طرق أخرى سريعة جدا فيمكن من خلالها أن يتم تسوية مخلل الليمون في أقل من إسبوع.

مكونات مخلل الليمون

كيلو واحد من الليمون.

ثلاث ثمرات من الجزر المبشور.

ثمرتان من الفلفل الأخضر المبشور.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العصفر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

أربعة أكواب كبيرة الحجم من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

طريقة عمل مخلل الليمون