بطريقة مختلفة أعملي مخلل الليمون المعصفر السريع بمكونات مظبوطة مثل محلات الطرشي

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مخلل الليمون يعد من أنواع المخللات الشهية واللذيذة والذي يحبه الكثير من الناس ويرغبون في تناوله دائما، فقد نجد عدد من الأشخاص يعشقون تناول المخللات بجانب كل الأكلات فهو يعتبر طبق أساسي، حيث أنه يعد من الأطباق الجانبية أو المقبلات وقد توجد العديد من المخللات غير الليمون مثل مخلل اللفت والجزر والخيار وغير ذلك الكثير، وأن مخلل الليمون يوجد له طرق عديدة ومختلفة لعمله وطريقة تخليله سهلة جدا ولكن توجد بعض الطرق التي تستغرق وقتا طويلا لتخليل الليمون، وتوجد طرق أخرى سريعة جدا فيمكن من خلالها أن يتم تسوية مخلل الليمون في أقل من إسبوع.
مكونات مخلل الليمون
- كيلو واحد من الليمون.
- ثلاث ثمرات من الجزر المبشور.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر المبشور.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العصفر.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.
- ربع كوب كبير من عصير الليمون.
- أربعة أكواب كبيرة الحجم من الماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل مخلل الليمون
- في البداية يتم غسل حبات الليمون بشكل جيد ونحضر إناء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع حبات الليمون.
- ونترك الليمون على النار حتى يتم سلقه ثم نرفعه من على النار ونضعه في مصفاه وبعد أن يبرد تماما نقوم بعمل شق في الليمون.
- وبعد ذلك نحضر طبق ونضع به ثلاث ثمرات من الجزر المبشور ثم نضيف ثمرتان من الفلفل الأخضر المبشور أيضا وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العصفر.
- وقومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة ورشة من الملح وربع كوب كبير من عصير الليمون ويتم تقليبهم مع بعض بشكل جيد.
- ويتم حشو الليمون المسلوق بهذه الخلطة وبعد أن ننتهي من حشو الليمون نحضر برطمان زجاجي ويتم وضع الليمون بها ويتم إحضار وعاء ونضع به أربعة أكواب كبيرة الحجم من الماء.
- ثم نضع أربع ملاعق كبيرة الحجم من الملح ويتم ذوبان الملح جيدا ونضع هذا المحلول إلى الليمون المحشي الذي يوجد في البرطمان وفي النهاية نضع الزيت ويتم غلقها ونتركها حوالي إسبوع.
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