معجزة ملعقة النشا لتبييض المنطقة الحساسة وإزالة الاسمرار بين الفخذين مهما كان درجته من أول أستخدم

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تحلم كل فتاة في الحصول على جسم مثالي خالي من العيوب والمشاكل لأن ذلك يجعلها تشعر بالثقة في نفسها، حيث أن وجود اللون الأسمر أو الداكن في المناطق الحساسة أو في بعض مناطق الجسم يتسبب في وجود إزعاج كبير وإحراج، ولهذا السبب تبحث أغلبية الفتيات عن الأشياء التي تساعدها في تبييض المنطقة الحساسة فقد نجد بعض المنتجات التي تساعد في الحصول على ذلك، فمن أمثلة هذه المنتجات هي الكريمات وغيرها فأن هذه الكريمات تباع بأعلى الأسعار وتعمل بالفعل على تبييض هذه المناطق، ولكن قد تضر الجلد في هذه المناطق نظرا لإحتوائها على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تضر البشرة تماما، وغير ذلك أن الجلد في هذه المناطق يكون حساس جدا لذلك لابد من تجنب إستعمالها ومن هنا تلجأ جميع السيدات إلى البحث عن أفضل وأقوي خلطة لتبييض المنطقة الحساسة، وهي الخلطة المغربية حيث أن هذه الخلطة سريعة جدا في نتيجتها وتظهر في خلال عدة أيام قليلة وقد تتكون من عدة مواد ومكونات طبيعية تتوافر في أي منزل فيكون لها دور كبير جدا في تفتيح بشرة الجسم، فقد توجد أسباب كثيرة تتسبب في وجود اللون الداكن في المنطقة الحساسة، وهي بسبب الوزن الزائد أو إزالة الشعر بإستخدام الطرق الخاطئة وغير ذلك العديد. مكونات الخلطة المغربية لتبييض المنطقة الحساسة نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

صابونة دوف مبشورة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين. طريقة عمل الخلطة المغربية لتبييض المنطقة الحساسة قومي بتحضير وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل ونتركه حتى يتم تسخين الحليب جيدا.

ثم نقوم بوضع صابونة دوف المبشورة ويتم تقليبهم مع بعض لكي يتم ذوبان الصابونة وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ونستمر في تقليب كل المكونات مع بعضها ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين وعند الحصول على قوام كريمي يتم رفعه من على النار.

ونترك هذه الخلطة حتى تبرد ثم نضعها في علبة محكمة الغلق ونتركها في الثلاجه لكي تتماسك ونقوم بوضعها على المناطق الحساسة يوميا ونتركها لمدة ليلة كاملة. عمر شويل - جدة معجزة ملعقة النشا لتبييض المنطقة الحساسة وإزالة الاسمرار بين الفخذين مهما كان درجته من أول أستخدم - ثقفني

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