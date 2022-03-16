نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الدهون الثلاثية بالأعشاب وتنظيف الجسم من السموم طبيعيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج الدهون الثلاثية بالأعشاب ، تعزيز الصحة له طريق واحد وهو الاهتمام بالنظام الغذائي والتخلص من الدهون، التي تعتبر مثل القنبلة الموقوتة التي عند انفجارها تصيب الإنسان بالأمراض المزمنة، مثل ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، الكولسترول السيئ بالدم، والذي يتسبب في الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وكلما زادت الدهون الثلاثية زادت فرصة الإصابة بالأمراض، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة علاج الدهون الثلاثية بالأعشاب بكل سهولة و بنتائج سريعة.

علاج الدهون الثلاثية بالأعشاب

كما ذكرنا بالسابق أن السمنة وزيادة تراكم الدهون بالجسم تعد هي السبب الرئيسي للإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية، والتي تعد هي الأخرى سبب الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وارتفاع احتمالية التعرض للسكتات القلبية، نتيجة تراكم طبقات البلاك على الشرايين والأوعية، مما يعيق عملية تدفق الدم.

المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية بالجسم 150 مليجرام، لذا إذا زاد عن 150 مليجرام وتفاوت مستواه ليصبح 500 مليجرام، تبدأ أعراض الإصابة بأعراض ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، والتي يجب فيها التوجه للعلاج للتخلص من أعراضه، وضمان عدم الإصابة بالأمراض المزمنة التي تكاد تكون في بعض الأوقات خطيرة جدًا.

اعشاب تذيب الدهون الثلاثية

فور الشعور بالأعراض يجب استشارة الطبيب مع إتباع الطرق الطبيعية للتخلص من مشكلة ارتفاع الدهون الثلاثية، وطول فترة العلاج يفضل أيضًا إجراء اختبارات الدم وفحصه بشكل روتيني، وتلك هي أفضل الأعشاب التي تساعد في إذابة الدهون الثلاثية:

المريمية

مليئة بالمواد المضادة للأكسدة، التي تساعد في تعزيز وظائف التمثيل الغذائي.

وحرق الدهون، وخفض مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول السيء في الدم.

لذا يجب تناول كوبين من المريمية على مدار اليوم.

شاي الزعتر

يعمل على تنظيف الجسم من السموم، وتحسين تدفق الدم للقلب و الأوعية الدموية.

مما يساعد في تقليل مستوى الدهون الثلاثية بالدم.

ويوصى بتناوله خبراء التغذية فقدان الوزن بسرعة.

كما أنه يحتوي على مواد وعناصر أساسية.

لذا يمكن إضافته للوجبات، وأيضًا تناول شاي الزعتر.

زيت الزيتون

يعتبر أفضل خيار لخفض مستوى الدهون الثلاثية.

حيث أنه غني بأحماض الأوميجا 3 الدهنية.

لذا يمكن عن طريق تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في كل صباح.

وأيضًا بإدخاله ضمن البرنامج الغذائي اليومي.

بذور الكتان

تعتبر من أهم الطرق الطبيعية التي تساعد في خفض مستوى الكولسترول، والدهون الثلاثية.

كما أنها قادرة على تسريع معدل الحرق، ومنع وصول الدهون للأماكن العنيدة بالجسم.

ويمكن أيضًا تناولها كمشروب يومي، أو بإضافتها على الزبادي الطبيعي والسلطة.

عُشبة الرجلة

لها قدرة على حرق الدهون بسرعة، وتساعد في الحصول على المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية، والكولسترول السيء، حيث أنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة، ويتم استعمالها عن طريق غسلها جيدًا، وتناولها أو غليها مع القليل من الماء.

النعناع الأخضر

غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تمنع تكون الدهون، كما أنه يعمل على تقليل مستوى الدهون الثلاثية بشكل تدريجي وسريع، خاصًة عن تناوله بشكل يومي عند تناوله مشروبًا أو بوجبة الإفطار، وعند تحضير السلطة.