طريقة التشقير الطبيعي للحواجب للمبتدئين ونتيجة أفضل من الميكب أرتيست

طريقة التشقير الطبيعي للحواجب ، قبل أن نتعرف سويًا على طريقة التشقير الطبيعي للحواجب، تخيلي وجهك بدون حواجب ولو للحظة واحدة فقط، بالطبع شعرت بالصدمة، لأن الحواجب تظهرك بكامل أنوثتك، ومؤخرًا أصبحت موضة تفتيح لون الحواجب، والتي جعلت بعض النساء للأسف تتجه لاستخدام طرق تتسبب في اصابتها بالحكة والاحمرار والالتهابات الشديدة، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكِ سيدتي أفضل الطرق الطبيعية لتشقير الحواجب، النتيجة التي ستحصلين عليها ستدوم لفترة طويلة.

طريقة التشقير الطبيعي للحواجب

قد تتجه المرأة لتشقير حواجبها بشكل طبيعي، بسبب قيامها لصبغ شعرها، وحتى تظهر بشكل متناسق مع لون شعرها وحواجبها، حتى أنها أيضًا تتجه لصبغ رموشها، وقبل أن نقدم لكِ الطرق وجب علينا التحذير أن أمر التشقير ليس صحيحًا على الإطلاق، لأنها قد تسبب في حدوث أضرار في الحواجب، أو العيون عند تشقير الرموش، خاصًة وإن كان البشرة حساسة.

ومع العلم أنه يجب إتباع بعض النصائح الضرورية حتى يتم تشقير الحواجب بشكل طبيعي آمن وبنتائج ناجحة تدوم حتى 6 أشهر:-

يجب تثبيت الشعر جيدًا من الخلف، وارتداء عصابة على الرأس ولفه جيدًا.

إزالة المكياج تمامًا وغسل الوجه جيدًا للحصول على نتائج مثالية.

إذا كنت قد استخدمتِ الماء الساخن على وجهك أثناء تنظيفه، انتظري حتى يصبح الوجه بارد تمامًا.

الأفضل أن تقومين بتغطية الحواجب ومراقبته بين الحين والآخر للحصول على درجة اللون المناسبة.

حددي شكل الحواجب قبل تطبيق المسحوق أو الطريقة الطبيعية حتى لا يتم صبغ الجلد.

أفضل الطرق الطبيعية لتشقير الحواجب

بالطبع الجميع يعلم أن الطرق المعتادة المستخدمة في تشقير الحواجب هي مسحوق التبييض والمظهر المرافق له في نفس العبوة، أو عن طريق استخدام بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3%، ولكن يوجد أيضًا طرق طبيعية أخرى تقدم نفس النتائج وبفاعلية تدوم لأكثر من 6 شهور مثل:-

الطريقة الأولى

ضعي القليل من البابونج + كوب من الماء المغلي.

ثم اتركيه منقوعًا لمدة ساعة.

أضيفي نفس الكمية من عصير الليمون.

اخلطي المكونين معًا ثم اغمسي قطعة القماش في المحلول وطبقيه على الحواجب.

اتركيها لمدة ساعة ثم كرري نفس الخطوات حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

الطريقة الثانية

امزجي القليل من العسل + عصير الليمون بكميات متساوية.

طبقي المكونين على الحاجبين واتركيه لمدة 20 دقيقة.

الطريقة الثالثة

اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز + عصير الليمون.

طبقي المكونين معًا على الحواجب ثم اتركيه لمدة تتراوح من 50-60 دقيقة.

اشطفي الحواجب بالماء الفاتر، وكرري الخطوات عند الحاجة.

الطريقة الرابعة

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند + نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

امزجي المكونين معًا ثم طبقيه على الحواجب باستخدام فرشاة الأسنان.

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالطريقة التقليدية.

الطريقة الخامسة

استخدمي عصير الليمون فقط في تشقير الحواجب.

سر نجاح تلك الطريقة هي تطبيقها كل يوم قبل النوم لمدة 15 دقيقة.

الطريقة السادسة

ضعي كميات متساوية العسل والحليب.

طبقي المكونين على الحواجب واتركيه لمدة 20 دقيقة.

كرري الخطوات مرتين بالأسبوع.

الطريقة السابعة

ضعي كميات متساوية من القهوة والكاكاو + أضيفي زيت جوز الهند على المكونات السابقة مع الخلط باستمرار لحين الحصول على قوام متجانس.

طبقي الخليط على الحواجب واتركيه لمدة 15 دقيقة.

كرري نفس الخطوات للحصول على اللون المناسب والنتيجة التي ترغبين بها.

الطريقة الثامنة