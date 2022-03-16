نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طول شعر الهنديات ضعي الخلطة لشعرك لتكثيف وتطويل الشعر لحد الركب وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ في المقال التالي
من المعروف أن كل ما يشغل بال المرأة هو كيفية إهتمامها بنفسها فهذا الإهتمام ممكن أن يكون بالشعر أو بالبشرة أو بالجسم فكل هذه الأشياء تعد من الأشياء الضرورية في حياتها، لأن المرأة بطبعها ترغب دائما في ظهورها بشكل جميل وتكون جذابة ولها إطلالة تلفت أنظار الآخرين ولكن في هذا المقال نتحدث عن إهتمام المرأة أو الفتاة بجمال شعرها، حيث أن الفتاة التي تتمتع بشعر طويل وناعم تشعر بالسعادة والثقة في نفسها لأن الشعر هو أساس جمال المرأة والذي يجعلها تشعر بأنوثتها فهو زينة لها، لذلك تحافظ عليه وتعتني به دائما أما بالنسبة للفتيات الذين يعانون من الشعر القصير أو يعانون من مشاكل كثيرة متعلقة بالشعر فهم يشعرون بالإحراج، ويسعون إلى الحصول على الحل المناسب والأمثل للتمتع بشعر طويل وجذاب فهذا لن يتحقق إلا بإستخدام خلطة طبيعية، فهذه الخلطة قد تتكون من عدة مكونات أو زيوت طبيعية فأن خلطة الزيوت تساعد بشكل كبير على تطويل الشعر في أقل من إسبوع وغير أنها تساعد على تطويل الشعر، فهي لها دور كبير أيضا في تنعيم أو فرد الشعر المجعد وحل العديد من مشكلات الشعر.
مكونات خلطة لتطويل الشعر في إسبوع
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.
طريقة عمل خلطة لتطويل الشعر في إسبوع
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم.
- وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.
- ويتم مزج كل هذه الزيوت مع بعضها ونقوم بالتدليك على فروة الرأس بإستخدام هذه الخلطة ونتركها لمدة ليلة كاملة وتكرر هذه الخلطة يوميا.
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