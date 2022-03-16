نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي كفتة الفراخ الاقتصادية في الفرن بالتتبيلة والخلطة السرية وبطعم ومذاق وريحة أول مرة تاكليها في المقال التالي

من ألذ أنواع الكفتة هي كفتة الفراخ حيث أن معظم الأطفال وكبار السن أيضا يحبون تناولها كثيرا لأنها تتميز بمذاق لذيذ وشهي، وعادة يتم تقديمها في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء وتقدم بجانب طبق من المكرونة والبطاطس المقلية والسلطة والخبز وغير ذلك، أو من الممكن أن نتناولها في سندويتشات وطريقة تحضيرها سريعة وبسيطة جدا ولا تكلفنا الكثير، ويمكن أن يتم تسويتها في الفرن أو على الفحم أو يمكن أن تكون مقلية فهي في كل الطرق لها مذاق جميل. مكونات كفتة الفراخ نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

حبتان من البصل المفروم.

حزمة واحدة من البقدونس المفروم.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب. طريقة عمل كفتة الفراخ نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية وتكون مفرومة ناعم جدا ونضيف إليها حبتان كبيرتان الحجم من البصل المفروم ناعم أيضا.

وبعد ذلك نقوم بوضع حزمة واحدة من البقدونس المفروم ونضيف ثلاث فصوص من الثوم المفروم وكوب واحد كبير من البقسماط المطحون ناعم.

وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب.

ونقوم بعجن كل هذه المكونات التي تم ذكرها مع بعض بطريقة جيدة للحصول على عجينة متماسكة ونتركها في الثلاجه لمدة ساعتين تقريبا أو أكثر حتى تتماسك.

ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وقومي بإحضار صينية ونضع بها قطعة من ورق الألمونيوم وندهنه بالزيت ويتم تشكيل الكفتة على شكل أصابع ونضعها في الصينية ثم يتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لونها ذهبي. عمر شويل - جدة أعملي كفتة الفراخ الاقتصادية في الفرن بالتتبيلة والخلطة السرية وبطعم ومذاق وريحة أول مرة تاكليها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي كفتة الفراخ الاقتصادية في الفرن بالتتبيلة والخلطة السرية وبطعم ومذاق وريحة أول مرة تاكليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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