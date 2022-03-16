ألذ كيك تفطري بيه بمقادير اقتصادية أصنعي كيكة الشاي السادة السريعة بطعم لذيذ وهش

تعد كيكة الشاي من أخف أنواع الحلويات وهي تكون سادة لذلك تسمي بكيكة الشاي السادة وسميت بهذا الإسم لأنها لا تحتوي على أي إضافات أو نكهات، وذلك لأن توجد أنواع من الكيك نصيف إليها البرتقال أو القهوة أو الكاكاو وغير ذلك الكثير ولكن أغلبية الناس يفضلون تناول كيكة الشاي في وجبة الإفطار، لأنها تكون خفيفة على المعدة ويتناولونها بجانب فنجان من الشاي أو الحليب وهي سريعة جدا في تجهيزها ولا تكون مكلفة ولا تستغرق وقتا طويلا في خبزها، ولكى تكون هشة وطرية لابد من تشغيل الفرن قبل البدء في عملها حتى تكون ساخنة جدا.

مكونات كيكة الشاي السادة

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة بسيطة من الملح.

كوب واحد كبير ونصف من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

خمس بيضات.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ربع كوب كبير من الزبدة الذائبة.

طريقة عمل كيكة الشاي السادة