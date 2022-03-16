نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كيك تفطري بيه بمقادير اقتصادية أصنعي كيكة الشاي السادة السريعة بطعم لذيذ وهش في المقال التالي
تعد كيكة الشاي من أخف أنواع الحلويات وهي تكون سادة لذلك تسمي بكيكة الشاي السادة وسميت بهذا الإسم لأنها لا تحتوي على أي إضافات أو نكهات، وذلك لأن توجد أنواع من الكيك نصيف إليها البرتقال أو القهوة أو الكاكاو وغير ذلك الكثير ولكن أغلبية الناس يفضلون تناول كيكة الشاي في وجبة الإفطار، لأنها تكون خفيفة على المعدة ويتناولونها بجانب فنجان من الشاي أو الحليب وهي سريعة جدا في تجهيزها ولا تكون مكلفة ولا تستغرق وقتا طويلا في خبزها، ولكى تكون هشة وطرية لابد من تشغيل الفرن قبل البدء في عملها حتى تكون ساخنة جدا.
مكونات كيكة الشاي السادة
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- رشة بسيطة من الملح.
- كوب واحد كبير ونصف من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- خمس بيضات.
- كوب إلا ربع من الزيت النباتي.
- ربع كوب كبير من الزبدة الذائبة.
طريقة عمل كيكة الشاي السادة
- في البداية يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتحضير صينية أو قالب ويتم دهنه بالزبدة ونضيف رشة من الدقيق في القاع وعلى الجوانب.
- وبعد ذلك يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به خمس بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ثم يتم إضافة كوب واحد كبير ونصف من السكر الأبيض الناعم.
- ونقوم بتشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله لمدة خمس دقائق تقريبا لكي يتم خفق البيض جيدا ويتم ذوبان السكر وحتى نحصل على خليط قوامه كريمي ويكون لونه فاتح.
- ثم قومي بوضع كوب إلا ربع من الزيت النباتي ولكن يتم وضعه بشكل تدريجي مع الإستمرار في تشغيل الخلاط للحصول على قوام كثيف.
- ويتم وضع ربع كوب كبير من الزبدة الذائبة وكوب واحد كبير من الحليب السائل ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى ثم نحضر طبق ونضع به الدقيق والبيكينج بودر والملح.
- ونخلطهم مع بعض لكي يتم الحصول على خليط كيك متجانس ومناسب ونضعه في القالب الذي تم دهنه ويتم إدخاله في الفرن ونتركها لمدة خمسة وأربعون دقيقة تقريبا.
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