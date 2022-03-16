خلطة طبيعية منزلية لتفتيح وتبييض الرقبة وإزالة الاسمرار والبقع السوداء نهائياً

تهتم دائما معظم السيدات والفتيات بلون البشرة والرقبة بالتحديد حيث أن الرقبة تعد من أكثر المناطق التي تتعرض السواد فيكون غالبا لونها أسمر داكن ومختلف عن لون الوجه، وهذا الشيء ينتج من خلال عدة عوامل فقد تكون الرقبة بهذا اللون في فترة الحمل أو بعد الولادة أو نتيجة عدم تقشير الرقبة بإستمرار، فمن المعروف أن الرقبة تحتاج إلى العناية الأسبوعية بمعني أن لابد من إستخدام مقشر طبيعي لها لإزالة الجلد الميت والأوساخ التي تتراكم عليها وتجعلها بهذا اللون الغير محبب لذلك ينصح بتقشيرها مرة واحدة في الإسبوع على الأقل حتى نتخلص من اللون الغامق بها.

فقد توجد مكونات كثيرة جدا في المطبخ أو المنزل يمكن من خلالها أن نقوم بعمل وصفة طبيعية تساعد على تفتيح الرقبة من السواد، وهذه الوصفة تجعلنا نتجنب إستخدام مستحضرات التجميل التي تعمل على تبييضها ولكن بشكل مؤقت وغير صحي، ولكن الوصفة الطبيعية تكون قادرة على تفتيح الرقبة وبدون أن تترك عليها أي أثر سلبي، فالوصفة التي تساعد على ذلك هي وصفة خل التفاح حيث أن خل التفاح له دور كبير في تبييض البشرة بوجه عام ويمكن من خلاله أن نحصل على لون موحد للبشرة والرقبة.

مكونات وصفة خل التفاح لتفتيح الرقبة من السواد

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة خل التفاح لتفتيح الرقبة من السواد