نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة طبيعية منزلية لتفتيح وتبييض الرقبة وإزالة الاسمرار والبقع السوداء نهائياً في المقال التالي
تهتم دائما معظم السيدات والفتيات بلون البشرة والرقبة بالتحديد حيث أن الرقبة تعد من أكثر المناطق التي تتعرض السواد فيكون غالبا لونها أسمر داكن ومختلف عن لون الوجه، وهذا الشيء ينتج من خلال عدة عوامل فقد تكون الرقبة بهذا اللون في فترة الحمل أو بعد الولادة أو نتيجة عدم تقشير الرقبة بإستمرار، فمن المعروف أن الرقبة تحتاج إلى العناية الأسبوعية بمعني أن لابد من إستخدام مقشر طبيعي لها لإزالة الجلد الميت والأوساخ التي تتراكم عليها وتجعلها بهذا اللون الغير محبب لذلك ينصح بتقشيرها مرة واحدة في الإسبوع على الأقل حتى نتخلص من اللون الغامق بها.
فقد توجد مكونات كثيرة جدا في المطبخ أو المنزل يمكن من خلالها أن نقوم بعمل وصفة طبيعية تساعد على تفتيح الرقبة من السواد، وهذه الوصفة تجعلنا نتجنب إستخدام مستحضرات التجميل التي تعمل على تبييضها ولكن بشكل مؤقت وغير صحي، ولكن الوصفة الطبيعية تكون قادرة على تفتيح الرقبة وبدون أن تترك عليها أي أثر سلبي، فالوصفة التي تساعد على ذلك هي وصفة خل التفاح حيث أن خل التفاح له دور كبير في تبييض البشرة بوجه عام ويمكن من خلاله أن نحصل على لون موحد للبشرة والرقبة.
مكونات وصفة خل التفاح لتفتيح الرقبة من السواد
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من خل التفاح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة خل التفاح لتفتيح الرقبة من السواد
- إحضري وعاء مناسب وضعي به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من خل التفاح وضيفي إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء ثم ضعي ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وإخلطي كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد لتجانسهم مع بعض.
- ثم ضعي قطعة من القطن في هذه الوصفة وقومي بالتدليك على الرقبة واتركيها لمدة عشر دقائق تقريبا وبعد ذلك يتم غسلها بالماء وكرري هذه الوصفة مرتين في الإسبوع.
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