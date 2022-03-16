بدون سويت.. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

تعاني الكثير من السيدات أصحاب البشرة الحساسة من حساسية البشرة الشديدة، نتيجة استخدام العادات المعروفة في إزالة الشعر مثل استخدام آلات إزالة الشعر، قام هؤلاء السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية الأخرى، التي تساعدهم على التخلص من الشعر نهائيا لنجد أن لمركب الفازلين دور أساسي للتخلص من الشعر الزائد، حيث نجد أن الفازلين يدخل في كافة جميع المركبات التجميلية وذلك لاحتوائه على نسبة ترطيب عالية جدا ، على الرغم من قدرته على التخلص من الشعر الزائد ألا أنه يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والتخلص من البقع الداكنة للجلد، لذلك سوف نوضح دوره كمستخدم في إزالة الشعر من خلال هذا المقال.

مكونات إزالة الشعر الزائد بالفازلين

ملعقة فازلين صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة نشا .

ملعقة زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر

نحضر وعاء ونضع به النشا والملح ونقلبهم جيدا.

نضع زيت الزيتون ونقلبه مع المكونات السابقة.

ثم بعد ذلك نضع الفازلين ونقلبه مع المكونات السابقة حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعد ذلك باستخدام الخلطة وذلك عن طريق وضعها في أماكن نمو الشعر وتركها تجف

ثم ننزعها نلاحظ قلة ظهور الشعر بالتدريج حتى يختفي نهائيا.

وصفة إزالة الشعر بالفازلين والكركم

ملعقة فازلين.

3 ملاعق حليب سائل.

2 ملعقة من الحمص المطحون.

نصف ملعقة كركم.

طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر

يتم تحضير هذه الوصفة عن طريق خلط المكونات الجافة معا وهم الكركم مع الحمص المطحون ونقلبهم حتى يتجانسوا.

نضع بعد ذلك الحليب ونقوم بالعجن المكونات.

وأخيرا نضع الفازلين ونقوم بتقليب المكونات جيدا.

وأخيرا نضع الفازلين ونقوم بتقليب المكونات جيدا. نقوم بوضع الخليط في أماكن نمو الشعر ونتركها حتى تجف تماما ثم نقوم بنزعها عكس اتجاه الشعر لنستمتع ببشرة خالية من الشعر تماما وناعمة مثل الحرير.

فوائد الفازلين للبشرة

يستطيع الفازلين أن يحمي البشرة من الجفاف.

يعمل على تنعيم البشرة بنسبة كبيرة حيث يجعلها مثل بشرة الأطفال.

يستخدم في إزالة المكياج.

يوحد لون البشرة.

يخلصنا من اسمرار البشرة.

هو يرطب البشرة جيدا.

يقضي على البقع الداكنة الموجودة في البشرة.

يمكن التخلص من الشعر الزائد بسهولة في منزلك عن طرق استخدام الملح حيث تعتبر وصفة الملح من أكثر أنواع الوصفات التي تخلصك من الشعر الزائد وتقضي عليه نهائي بدون مجهود عليكي أن تقومين بدهن بشرتك بالملح أو الأماكن المراد إزالة الشعر الزائد منها باستخدم الملح ثم قومي بتكرار هذه التجربة أكتر حتي تحصلين على بشرة ناعمة وصافية مثل الاطفال قومي بتطبيق هذه الطرق الاخري