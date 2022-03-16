يصنع المعجزات.. تناول كوب من الماء الدافئ والقرنفل ليلة واحدة قبل النوم واتحداك أن تتركه طوال حياتك

القرنفل هو عشبة طبيعية رغم رائحته النفاذة التي تكون مرفوضة من قبل البعض إلا أنها لها فوائد متعددة للجسم بالأخص لو قمنا بتناول كوب من الماء الدافئ مضاف إليه ملعقة صغيرة من القرنفل، مع العلم أن قدماء المصريين كانوا يستخدمونه كمسكن عام لجميع الإصابات والجروح المختلفة، وليس فقط هذا وإنما الآن يدخل القرنفل في العديد من الوصفات الغذائية المتعددة، وأيضا يدخل إلى أنواع من الحلويات العالمية الشهيرة، نحن سوف نقدم لكم معلومات هامة عن مشروب الماء الدافئ والقرنفل كل ما يحب عليكِ فعله قراءة باقي الفقرات لتتعرفِ أكثر عن فوائد القرنفل مع الماء الدافئ.

طريقة عمل مشروب القرنفل الدافئ

كنا نعي أهمية الأعشاب الطبيعية لجسم الإنسان، حتى لو هذه الأعشاب لم تأتي بالنفع على صحتنا، لم تأتي بالضرر أيضا، مع العلم أن كل شئ له حدود وكميات محدودة، فلهذا السبب ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من مشروب القرنفل الدافئ بالأخص إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، ونحن سنقوم بشرب طريقة تحضير القرنفل الدافئ.

طريقة التحضير:

نحضر كوب زجاجي، ثم نضع بداخله ملعقة متوسطة من القرنفل.

نضع الماء على النار حتى يتم الغليان.

نقوم بإطفاء النار، ثم نسكب الماء على القرنفل.

يتم التقليب، بعد ذلك يفضل تغطية الكوب للحصول على تركيز أقوى.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة سكر، ويمكن الاستغناء عنها على حسب الرغبة.

فوائد مشروب القرنفل الدافئ قبل النوم

فوائد القرنفل لا تعد ولا تحصى للصحة الإنسان، وعلى الرغم أنه يدخل في الكثير من أنواع الطعام، من الجهة الأخرى يدخل في وصفات علاجية طبيعية كثيرة، ومن أهم فوائد القرنفل هي: