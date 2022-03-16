نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول خلطة تبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات من اول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة النخالة الطبيعية هي عبارة عن حبوب غذائية يتم تحضير من خلالها العديد من المأكولات المختلفة المغذية، وتعتبر أيضًا من أهم المواد الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد للبشرة لذلك تدخل في الكثير من الوصفات التي تساعد في العناية بالبشرة بالشكل الكامل، فهي تحتوي على مجموعة مميزة من المعادن المفيدة والفيتامينات التي تحتاجها البشرة لتزداد نضارتها وجمالها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم الوصفات التي تدخل النخالة بيها.

أهم وصفات النخالة الطبيعية لتفتيح البشرة

تستخدم النخالة الطبيعية في العديد من الوصفات المختلفة التي تساعد في تفتيح البشرة وزيادة جمالها ونضارتها ومن أهم طرق الاستخدام هي كالاتي:

النخالة والحليب لتفتيح الوجه والبشرة

تساعد هذه الوصفة في تفتيح البشرة وزيادة نعومتها ونضارتها وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من النخالة.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

رشة ملح بسيطة جدًا.

قطرات من المياه.

طريقة التحضير والتطبيق

في طبق مناسب الحجم.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا تتكون عجينة طرية ناعمة يمكن فردها على الوجه بكل سهولة.

لابد من التأكد من نظافة الوجه بشكل كامل قبل استخدام الخلطة.

وزعي الخليط على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

أثناء هذه المدة يستمر الفرن في الوجه بحركات دائرية.

يمكنكم غسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر.

جففي وجهك وقومي باستخدام أي كريم مرطب بعد الانتهاء.

تكرر هذه الوصفة بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل نتيجة.

النخالة مع ماء الورد لتبيض وترطيب البشرة

إضافة ماء الورد آلة النخالة تساعد في الحصول على تفتيح لأي اسمرار في البشرة كما أنه يساعد في ترطيب ونضارة البشرة، والتخلص من البقع والحبوب بكل سهولة خاصتًا للبشرة الحساسة وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

ملعقتين كبار من النخالة.

ملعقة من الدقيق.

قطرات مناسبة من ماء الورد لتشكل عجينة.

طريقة الاستخدام والتطبيق