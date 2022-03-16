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يعد البسكويت من المخبوزات المفضلة الموجودة بشكل دائم فى المنزل، وهو من الاصناف التى تحضر بطرق كثيرة مختلفه واطعمه جذابه، وهو ايضا يحضر باقل التكاليف حيث ان مكوناته موجوده فى كل منزل مما يجعل تحضيرة من اسهل ما يمكن فلا يحتاج الى مجهود او وقتا طويل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العشر دقايق. طريقة بسكويت العشر دقائق المكونات ٢كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الزيت.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

بيضه واحده.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر. الطريقة فى وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر.

فى وعاء العجان الكهربائى نضع البيض مع السكر والزيت ونخفقهم بشكل جيد حتى نحصل على القوام الكريمى.

نضف اليهم الفانيليا مع الاستمرار فى الخفق.

نضع الدقيق المنخول فى العجان تدريجيا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بدهن صاج الفرن بقليل من الزيت.

نشكل عجبنة البسكويت بواسطة الشبكه او القوالب.

نرص البسكويت فى الصاج وندخل البسكويت فى الفرن على درجة حرارة ١٦٠ لمدة ١٠دقائق تقريبا.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما.

يرص البسكويت فى سرفيس التقديم ويقدم مع الشاى. طريقة عمل البسكويت بالشيكولاته المكونات كوب من الدقيق الابيض.

كوب من الكاكاو المحلى.

نصف كوب من الزبدة السائله.

نصف كوب من السكر.

بيضه واحده.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. الطريقة فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع البيضه والفانيليا مع الزبدة والكاكاو والسكرونخفقهم جيدا.

نفرغ الخليط فى وعاء عميق ةنقوم باضافه الدقيق مع البيكنج بودر تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على قوام العجينة المطلوب.

نقوم بتشكيل العجينة ورصها فى صينية مدهونه بقليل من الزيت.

ندخل البسكويت فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم تسويته.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما.

يرص البسكويت فى وعاء التقديم ويقدم مع المشروب المفضل لديكم.

يمكن استخدام البسكويت فى اعداد اصناف اخرى من الحلويات مثل حلوى التراميسو او كيكة البسكويت بالچيلى والكريمة. عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق على أصوله بمقادير غير مكلفة وبطريقة ناجحة ومقرمشة ألذ بسكويت ال10 دقائق ممكن تاكليه - ثقفني

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