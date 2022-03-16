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بسكويت الشوفان بالعسل يعد من ألذ أنواع البسكويت التى تتميز بطعم جميل جدا ويعشقه الكثير من الناس وبالأخص الأطفال فعادة أن الأطفال يحبون تناول الحلويات عامة، لذلك تقوم كل الأمهات بعملها في المنزل فهذا يكون موفر وغير مكلف عن شراؤه جاهز فأن بسكويت الشوفان بالعسل يعتبر من أنواع المخبوزات الصحية والمغذية، لأن المكونات التي يحتوي عليها جميعها مفيدة وتناسب جميع الأشخاص وبالتحديد الذين يعانون من زيادة في الوزن، فقد نجد أن الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي سليم لإنقاص وزنهم يتناولون دائما الشوفان، لأنه يساعد علي إشباع المعدة لعدة ساعات وطريقة عمل هذا البسكويت بسيطة جدا وغير متعبة. مكونات بسكويت الشوفان بالعسل كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من الشوفان.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف كوب كبير من العسل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

نصف كوب كبير من الزبدة الطرية. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به نصف كوب كبير من الزبدة ويفضل أن تكون طرية ليسهل خفقها ثم نضيف نصف كوب كبير من العسل ونحضر مضرب البيض الكهربائي.

ويتم تشغيل المضرب على سرعة متوسطة ونستمر في الخلط لتجانس الزبدة مع العسل ونحصل على مزيج هش ثم نضع بيضة واحدة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

وقومي بتشغيل المضرب مرة أخرى لخفق البيض بطريقة جيدة ويتم تجهيز طبق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض ونضيف هذا الخليط إلى مزيج الزبدة والعسل وقومي بخلطهم مع بعض.

وبعد ذلك يتم إضافة نصف كوب كبير من دقيق الشوفان ونخلطهم مع بعض بإستخدام الإيد لكي يتم الحصول على عجينة بسكويت طرية ومتماسكة.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالزبدة ويتم تشكيل البسكويت على حسب الرغبة ونضعه في الصينية ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركه حتى يتغير لونه. عمر شويل - جدة بطريقة ناجحة وصحية أعملي بسكويت الشوفان بالعسل المقرمش بالمقادير المظبوطة وبطعم هش وخفيف - ثقفني

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