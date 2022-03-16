طريقة تحضير الثومية بالطريقة الأصلية مثل المطاعم و الجاهزة بدون مايونيز

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عمر شويل - جدة الثومية بالطريقة الأصلية من أهم الصوصات السورية التي اشتهرت بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة في عالم الطبخ هو صوص الثومية، في البداية كان يقدم مع السندوتشات السورية و يوضع داخل الساندوتش لأن مذاقه أعجب كل من تذوقه أصبح يستخدم في مئات الوصفات، كما أن الجميع اصبحوا يفضلون طعمه جدا لذلك يطلبونه بجانب الطعام و بالاخص الوصفات السريعة، ولأن ليس من الممكن أن نقوم بشراءه دائما وبشكل مستمر من الخارج هذا مكلف الثمن كثيراً و غير آمن حرصنا على تقديم الوصفة والطريقة الأصلية لتحضير الثومية من المنزل مثل الجاهزة تمامًا لن تفرقي بينهم.

مكونات تحضير الثومية

هناك العديد من الصوصات التي اشتهرت كثيرًا كمقبلات تقدم في المطاعم والمحلات وأصبح لا يمكن الاستغناء عنها ومن أهم هذه الصوصات هو الثومية هذه الصوص الذي يتمتع بطعمه القوي و المميز من أهم مكوناتة الثوم، وسنقدم لكم طريقة تحضيره من المنزل خطوه بخطوه والطريقة هي:

كوب من الماء الفاتر.

2 ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

3 فص ثوم مفروم ( مايعادل ملعقة كبيرة).

معلقة صغيرة من الخل الأبيض.

2 معلقة كبيرة عصير الليمون.

3 معلقة كبيرة من الحليب بودر.

نصف علبة زبادي.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الثومية بالطريقة الأصلية

الثومية من أشهر الصوصات التي تم انتشرت كثيرًا في الفترة الأخيرة فهي من الصوصات السورية اللذيذة الذي يقدم بجانب الوجبات السريعة و المشويات، كما هي مكون أساسي في سندوتشات الشاورما، ولذلك يبحث عدد كبير جداً من السيدات عن طريقة تحضيره الثومية من المنزل حيث ظهر الكثير من الطرق لتحضير الثومية ولكننا اليوم سنقدم لكم الطريقة الأصلية وهي:

أولا نقوم بوضع ملعقتين كبار من النشا وكوب من الماء في إناء ونقلبهم مع بعضهم حتى يذوب النشا مع الماء.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة ونقلبها بشكل جيد بملعقة خشبية أو مضرب يدوي.

نتركه حتى يثقل قوام النشا مع الاستمرار في التقليب، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً لمدة ساعة.

بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي أو الكبة كما تفضلي ونقوم بوضع الثوم و الحليب البودر و نصف علبة من الزبادي و نقوم بضربهم جداً حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نضيف عليهم خليط النشا البارد و نضيف الملح و الخل الأبيض و عصير الليمون ونستمر في ضرب كافة هذه المكونات.

بالتدريج نقوم باضافة الزيت مع الإستمرار في الضرب لكي يصبح قوام الثومية ناعم بدون تكتلات أو وجود حبيبات.

بعد أن يصبح والتأكد من أن جميع المكونات أصبحت مختلطة والقوام ناعم نوقف ضرب.

ثم نقوم بوضع الثومية في علبة محكمة الغلق في الثلاجة وتقدم بجانب الطاعم و السندوتشات السوري بالصحة والهنا.

تعليمات لنجاح الثومية

دائما يتميز طعم المأكولات التي نقوم بشرائها من الخارج لذلك تحرص الأمهات على تقديم الأطعمة بطعم مقارب للجاهز وسنقدم لكم بعض التعليمات لنجاح الثومية لتكن مثل الجاهز والتعليمات هي:

لابد أن يكون قوام خليط النشا ناعم جدًا لكى يمتزجا مع المكونات في الخلاط ولا يكون حبيبات في خليط الثومية.

اخلطي المكونات مع بعضهم جيدًا في الخلاط حتى يصبح القوام ناعم.

عند الإحتفاظ بالثومية لابد من وضعها في برطمان معقم ونظيف ونسكب الثومية بداخله ونغلقة جيدًا.

من الأفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لكى يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً ويصبح القوام ناعم مثل الجاهزة.

يتم الإحتفاظ بالثومية في الثلاجة لكي لا تتلف الثومية، يمكنك الاحتفاظ بها لمدة أسبوعين بحد أقصى، عند الاستخدام لابد من استعمال معلقة معقمة ونظيفة.

صوص الثومية بدون نشا

هناك طريقة أخرى لتحضير الثومية وهى بدون نشا، بعد أن قدمنا لكم الطريقة الأصلية لتحضير صوص الثومية من المنزل سنقدم لكم طريقة أخرى وسريعة وخفيفة لتحضير الثومية وهوي بدون نشا، كما أن هذه الطريقة من أسرع الطرق التي يمكنك أن تحضيرها في 10 دقائق بدون مجهود أو تعب، كما أن مكونات هذه الوصفة متوفرة في جميع المنازل و المكونات هي:

5 فصوص من الثوم المفروم ناعم.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقتين كبار من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الثومية بدون نشا

صوص الثومية من أهم المقبلات التي يتم تقديمها بجانب الأكلات السورية والعديد من الوصفات الأخرى حيث يتميز هذا الصوص بطعمه القوي المميز جدًا، وهناك العديد من الطرق لتحضير الثومية دائماً تبحث الأمهات عن الطرق السريعة والسهلة ولكن تؤدي إلى الطعم الأصلي، وسنقدم لكم خلال السطور التالية طريقة تحضير الثومية بالنشا و الطريقة هي:

قومي بوضع الثوم و الحليب في الخلاط الكهربائي وأبدي في ضرب هذه المكونات.

ثم نضيف عليهم الخل و عصير الليمون مع الضرب المستمر.

بعد ذلك نضيف الملح والسكر ونضربهم مع المكونات في الخلاط.

نضيف الزيت عليهم ونستمر في الضرب حتى يختلط ويصبح القوام كريمي.

أسهل طريقة لتحضير خبز الزبادي الطري الخفيف بعجينة قطنية للفطار والعشاء بمكونات بسيطة https://t.co/PXot7lw7qm — ثقفني (@thaqfny_shukran) أسهل طريقة لتحضير خبز الزبادي الطري الخفيف بعجينة قطنية للفطار والعشاء بمكونات بسيطة https://t.co/PXot7lw7qm — ثقفني (@thaqfny_shukran) March 6, 2022

الثومية السريع

اشتهر كثيرًا صوص الثومية في الفترة الاخيرة أصبح من الصوصات الأساسية في المطاعم وهذا بعد انتشار الأكلات السورية في من الصوصات التي تقدم دائما بجانب الأكلات السورية مثل الشاورما، ولأنه من الصويات اللذيدة والمختلفة أصبح هناك عدد كبير يفضلون تناول الصوص بجانب الوجبات لذلك قدمنا لكم عدة طرق لتحضيره و سنقدم لكم طريقة تحضير صوص الثومية السريع في 10 دقائق والمكونات هي:

3 معالق من النشا الابيض.

نصف كوب من الماء.

4 معالق كبيرة من الزيت ويفضل زيت الزيتون.

5 معالق صغيرة من الثوم المفروم.

3 معالق كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير صوص الثومية السريع

لان الثومية اصبحت من أهم المقبلات التي يفضلها عدد كبير جداً ويقومون دائما بتناولها كمقبلات بجانب الوجبات، تحرص الأمهات دايمًا على ترافرها بشكل دائم في المنزل لكي تقدمها بحانب الوجبات، ولذلك سنقدم لكم طريقة سريعة وغير مكلفة لتحضير الثومية والطريقة هي:

نقلب النشا و الماء على البارد في وعاء وعندما تذوب النشا نضعها على نار متوسطة مع التقليب حتى تتماسك ويصبح القوام كريمي.

نرفعها من على النار ونضعها في الثلاجة لمدة 5 دقائق لابد من تغطيتها حتى تبرد.

بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي ونقوم بوضع النشا والثوم المفروم وعصير الليمون والملح ونضرب كافة هذه المكونات.

بالتدريج ملعقة بملعقة نقوم بإضافة الزيت حتى يمتزجا ويصبح القوام كريمي.

لابد من ضرب صوص الثومية في الخلاط جيدا لكى لا يحدث تكتلات ويصبح القوام ناعم وكريمي مثل الجاهز.

نوقف ضرب ونقوم بوضعه في طبق التقديم و يقدم للطعام بالصحة والهنا.

يمكننا الإحتفاظ بها في الثلاجة في برطمان معقم ومحكم الغلق.

الثومية الأصلية اللبنانية

كما ذكرنا لكم الطريقة الأصلية السورية في تحضير صوص الثومية، وقدمنا ايضًا طرق أخرى لتحضيرة، وهذا لكى نساعدك على تقديم أكثر من طريقة تساعدك على تحضير صوص الثومية من المنزل، هناك طريقة أخرى لتحضير الثومية على الطريقة اللبنانية، فكل شعب من الشعوب يقومون بتحضير الوصفات بطريقتهم الخاصة، ولكن هذه الطريقة من أسرع وأسهل الطرق رلا تحتاج مكونات كثيرة، ومكوناتها هي:

رأس من الثوم المفروم والمهروس ناعم.

3 معالق كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الثومية الأصلية اللبنانية

هناك العديد من الطرق التي يتم تحضير صوص الثومية به وهذا يختلف من بلد إلى الأخرى، لذلك يوجد له العديد من الطرق وكل هذه الطرق صحيحة، و بعد أن قدمنا لكم الطرق الأصلية لتحضير الثومية سنقدم لكم الطريقة اللبنانية التي لا تحتاج إضافة نشا او بيض وتتكون من 4 مكونات فقط كما ذكرنا وطريقة التحضير هي:

نقوم بتقشير الثوم وتنظيفة ثم نقوم بوضعه في الكبة.

نضرب الثوم جيدا لمدة 10 دقائق حتى يتم فرمه ناعم جداً.

بعد ذلك نضيف الملح ونضربه مره ثانية.

بالتدريج ومع الضرب المستمر نقوم بإضافة الزيت النباتي حتي تحصلين على قوام كريمي.

نضع عصير الليمون ونقلبه من صوص الثومية ثم يقدم للطعام.

الطريقة الصحيحة لحفظ التومية

لقد قدمنا لكم العديد من الطرق لتحضير صوص الثومية من المنزل، و سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لحفظ الثومية لكى تظل صالحة أطول فترة ممكنة، والطريقة هي:

يتم الاحتفاظ بصوص الثومية في برطمان زجاجي، وقبل وضع الصوص في البرطمان لابد أن يكون البرطمان معقم و نظيف.

لابد أن يكون البرطمان محكم الغلق لكى لا يدخل له رطوبة.

نحتفظ بصوص الثومية في الثلاجة لمدة اسبوعين.

عند استخدام صوص الثومية لابد أن نقوم باستخدام معلقة نظيفة و معقمة قبل وضعها في البرطمان، وهذا للحفاظ على صلاحية الثومية ولكي لا يحدث طبقة من البكتربا على سطح البرطمان.

فوائد الثومية

المكون الرئيسي في تحضير الثومية هو الثوم ومن الجدير بالذكر أن الثوم يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية وهي: