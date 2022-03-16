اوعي تشتري السمنه البلدي تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنه فلاحي بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة

السمنة البلدى من أفضل أنواع السمن على الإطلاق فهى تعطي للطعام مذاقا شهية ورائحة طيبة، كما أنها مكلفة جدا عند شرائها، ولهذا سنقدم لكم الحل العبقري لاستخراج 2 كيلو من السمن البلدي باستخدام كيلو من الحليب، فهى طريقة سهلة ومميزة جدا ستقوم بإعدادها من المنزل، دون الحاجة لتكاليف عالية وتقول وداعا لشراء السمن البلدي من الخارج، كما أن السمن البلدي لا يحتوي على الدهون الثلاثية فهى مثالية للاستخدام ولا تضر بالجسم بعيدا عن أنواع السمن الأخرى المهدرجة، وسنعرف معا طريقة تحضير السمنة البلدى بالمنزل.

طريقة عمل السمنه البلدي بكيلو حليب

سنعرض لكم طريقة عمل السمنة البلدى بالمنزل بالحليب سنحتاج إلى ؛

كيلو من اللبن وإناء مناسب .

ملعقة خل ورشة صغيرة ملح.

ملعقة من عصير الليمون وبعض مكعبات الثلج .

طريقة التحضير؛

نضع الحليب مع الليمون والخل في إناء محكم الغلق لمحاولة استخراج الزبد من الحليب.

بعد ذلك سنقوم بوضع مكعبات الثلج على الحليب لفصل الزبدة من الحليب مع التقليب الجيد .

سيتحول الخليط إلى بروتين الحليب .

بعد التقليب الجيد والمستمر نقوم بتصفية الخليط جيدا.

مع الخليط بعد تصفيته في إناء على النار المتوسط ونلاحظ أن الزبدة المفصولة تذوب وفي ذلك الوقت نقوم بوضع الملح مع التقليب المستمر.

سنلاحظ تكون السمن البلدي الفلاحي المعروفة ونضعها في برطمانات محكمة الغلق بعدما تبرد قليلا والآن أصبحت جاهزة للإستخدام المباشر.

فوائد السمن البلدى

تعتبر السمن البلدى من مشتقات الحليب لذلك لا تحتاج إلى أي إضافات أخرى معها، فتستخدم في إعداد الكثير من الأكلات المختلفة والمتنوعة ، كما يستخدمها كبار الطهاة في أفخم المطاعم ومحلات الطعام، لما لها من مذاق مختلف عن الأنواع الأخرى العالية الهدرجة، فهى تعطى مذاق جيد ورائحة جذابة وذكية للطعام، تجذب كل من يشمها إلى الطعام، كما أنها لاتحتوي على أي مواد حافظة التى تضر بالجسم مثل الأنواع الأخرى المهدرجة، ولكن لا يجب الإفراط في إستخدامها حتى لا تحدث أضرار بصحة الإنسان، فهى من المواد الدهنية المفيدة، فهى تعتبر من مشتقات الألبان التى لا تستغني عنها الكثير من الأمهات،

لكي تحصلي على سمنه بلدي مثل المصانع يجب عليكي أن تقومي بإحضار الحليب المناسب حيث أن الحليب يعمل على إعطاءك ٢ كيلو سمنه بلدي بسهولة جدا وبسرعة بدون مجهود تسطيعين الحصول على ألذ سمنه بلدي عليمي أن تقومين باتباع الخطوات التي قمت بذكرها لكي تحصلي على السمنه الفلاحي الاصلي بكيلو حليب عليمي اتباع الخطوات التي