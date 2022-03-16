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كيكة البسكويت تعتبر من أشهى أصناف الحلويات الباردة، التي يمكنك أن تتذوقها، خاصة في فصل الصيف، لأنها تمد الجسم بحالة من الانتعاش، وتتميز بطعم مدهش وخفيف على المعدة، مما يجعل الجميع يعشقونها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة مقادير كيكة البسكويت للكيك كوبان ونصف من البسكويت المطحون.

١٠٠ جرام من الحليب السائل.

مائة جرام من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. مقادير الصوص ربع كأس كبير من الحليب المجفف.

خمسون جرام من السكر الناعم.

٥٠ جرام من القشدة.

ربع كأس كبير من الجبن الكريمي.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة كيكة البسكويت الباردة احضري صينية الكيك وادهنيها ملعقة كبيرة من الزبدة، ثم اتركيها جانبا، ثم امزجي الحليب مع مقدار البيض، والفانيلا، والسكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي البسكويت الناعم، وباقي المكونات إلى خليط الحليب، ثم امزجي المكونات حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط الكيك في الصينية التي تم تحضيرها، ثم ضعيها في فرن تم تسخينه من قبل، ثم اتركيها على حرارة هادئة لمدة نصف ساعة، حتى تنضج. قومي بخفق السكر مع مقدار الجبن الكريمي، والفانيلا، والحليب، وباقي المكونات بشكل جيد، حتى يتكون لديك الصوص. وزعي الصوص على سطح كيكة البسكويت، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة البسكويت بالكاكاو مقادير كيكة البسكويت بالكاكاو ٣٠٠ جرام من البسكويت السادة.

أربع كؤوس كبيرة من الحليب.

كوب إلا ربع كبير من الدقيق.

١٧٠ جرام من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من بشر جوز الهند.

صفار بيضة واحدة.

٨ ملاعق صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقتان صغيرتان من الزبدة.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من الفانيلا. طريقة عمل كيكة البسكويت بالكاكاو امزجي صفار البيض مع مقدار الدقيق، والكاكاو، والسكر، والنشا جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم ضعيهم في وعاء حراري على نار هادئة. استمري في خفق المكونات السابقة، حتى يصبح لديك خليط متماسك قليلا، ثم ضيفي إليه باقي المكونات. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة في 10 دقائق فقط - ثقفني

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