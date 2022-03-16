نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تفريزات اللحوم لشهر رمضان بكل وصفاتها لتكون جاهزة على الطهي في المقال التالي
أيام قليلة ويبدأ شهر الخير والكرم شهر رمضان المعظم أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير ويمن وبركات، وتبحث الكثير من السيدات عن طرق لتوفير المجهود والوقت فى شهر رمضان الكريم لكي يتثنى لها التفرغ للعبادات والصلاة وقراءة القرآن الكريم. وفى نفس الوقت تريد كل سيدة إعداد أشهى الأطباق فى شهر رمضان الكريم لأسرتها وللأهل والأصحاب فى العزائم ولذلك يجب عليها تجهيز بعض المكونات التى يسهل تحضيرها وتفريزها كالدجاج والخضر واللحوم والأسماك لتوفير الوقت والمجهود وفى نفس الوقت تقدم أشهى الأطباق بها، ومن أهم التجهيزات هى اللحمة بكل أنواعها لذلك سوف نتناول سويا طرق تجهيز اللحوم بأنواعها.
تجهيز اللحمة المفرومة لشهر رمضان:
يعد اللحم المفروم من أهم أنواع اللحوم فى تجهيزات لدخوله فى عدة وصفات كمكون أساسى لاغنى عنه فهو يدخل فى وصفة المكرونة البشاميل، والجلاش باللحمة، والرقاق، والسمبوسك، والحواوشى، والعديد من الوصفات الأخرى لذلك سوف نبدأ به كما يلي :-
- نحضر كيلو من اللحم المفروم (الكمية إختيارى) وبصلتين مفرومين وفلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة ومعلقة من الصلصة ومعلقة صغيرة من بهارات اللحم ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون و3 معالق من الزيت.
- وفى وعاء غير لاصق نضع الزيت على النار ونضيف إليه البصل حتى يدبل ونضيف اليه اللحمة المفرومة والملح والبهارات والفلفل الأخضر وقبل النضج بثوانى نضيف إليه الصلصة لكى تعطيه لوناً جميلاً ونتركه يبرد ثم نقوم بتفريزه.
تجهيز اللحمة للشاورما:
- نحضر كيلو من اللحم البقرى البوفتيك ونقوم بتقطيعه إلى قطع طويلة رفيعة ونضيف إليه بصل مقطع شرائح رفيعة ومعلقتين من الزبادى ومعلقة من الخل الأبيض ومعلقة من المستردة ومعلقة من الملح ومعلقة صغيرة من بهارات اللحم ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود وعصير نصف ليمونة.
- نحضر وعاء كبير ونضيف الزبادى والخل وعصير الليمون والمستردة والبهارات وبواسطة المضرب السلك العادى نقوم بمزج المكونات جيداً ثم نضيف إليه البصل والفلفل الأخضر وشرائح اللحم ونتركهم من نصف ساعة إلى ساعة فى الثلاجة ثم نقوم بتفريزها.
طريقة تجهيز وتخزين الكفتة:
- نقوم بإحضار الكمية المراد تخزينها، وبصل علي كل كيلو لحم نصف كيلو بصل.
- ونضع عليها بعد البصل المفروم البهارات (ملح، وفلفل أسمر، وبهارات لحمة) ونقلب المكونات معاً.
- ونقوم نتصبيع الكفتة ووضعها في طبق وتغليفها، وندخلها الفريزر لحين الإستخدام.
- تخرجيها قبل الطهي بساعتين لتفك وتصبح جاهزة، وبذالك توفري وقت وجهد عند تجهيز الفطور في شهر رمضان، وتتناوليها بجانب المكرونة والبطاطس المقرمشة وسلطة الطحينة.
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