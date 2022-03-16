نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بندمس الفول غلط وليه بيسود بسرعه …وكمان هقولك على سر تحبيشة العربيه في المقال التالي

طريقة الفول المدمس ،ان الفول المدمس هو من الأطباق الأساسية على مائدة السحور الرمضانية، فلاغنى عنه لما لها من فوائد عديدة، كا أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل وأسهل طريقة لتدميس الفول في المنزل بطريقة سهلة واقتصادية. مكونات الفول المدمس نصف كيلو فول

2 ملعقة من العدس الأصفر

4 ملاعق فول مدشوش

ليمونة

كركم

نصف ملعقة ملح ليمون.

ماء مغلي طريقة تحبيش الفول ملعقة من السمنة

ملعقة من الثوم مهروس

طماطم

كمون

ملح طريقة إعداد الفول المدمس قومي بغسل الفول جيداً، ثم أتركيه في منقوع لمدة لا تقل عن ساعتين، بعد ذلك قومى بغسل الفول مره أخري، واتركيه ليتصفى من الماء تماماً.

ضعى الفول بداخل وعاء التدميس ، ثم قومى بإضافة 4 ملاعق من الفول المدشوش إليه، وملعقتين من العدس الأصفر.

قومي بتقطيع الليمون إلى نصفين ثم قومى بإضافته داخل الوعاء، وضعى ملعقة من الكركم للمكونات السابقة.

بعد ذلك قومي بوضع ملعقة من ملح الليمون كمكون إضافى يمكن الاستغناء عنه، زلكنه يستخدم ليساعد على تسوية الفول سريعًا.

ثم قومى بوضع كمية من الماء المغلى، حتى تقومى بتغطية الفول تمامًا وحتى يمتلئ الوعاء.

بعد ذلك ضعى الوعاء على نار متوسطة لمدة ربع ساعة، بعد ذلك قومي بتهدئة النار تمامًا، وأتركي الفول حتى ينضج.

قومى بمتابعة مستوي المياه كل فترة، وإذا وجدتى أن الفول قد تشرب كمية كبيرة من الماء، فقومى بتزويد الفول بالماء المغلى مره آخري.

بعد مرور 5 إلى 6 ساعات قومى بمتابعة الفول وإذا وصل إلى السواء، قومى برفعه من النار، وأتركيه ليبرد ثم قومى بتخزينه في وعاء محكم أو في أكياس بلاستيكية. استخدامي المقدار المناسب لكي وقومى بإعداد أفضل طريقة لطبق فول من خلال إتباع الخطوات التالية: ضعى ملعقة من السمنة على نار متوسطة، ثم ضعي عليها ملعقة من الثوم المهروس وقومى بالتقليب.

بعد ذلك ضعى كمية الفول المناسبة، وابدئى في التقليب مره أخري، ثم ضعى التوابل من كمون وملح على حسب الحاجة.

بعد لك ضعى مكعبات الطماطم واتركيها لمدة بسيطة على النار، ثم قومى بوضع الفول في أطباق التقديم. عمر شويل - جدة ضاع عمرنا واحنا بندمس الفول غلط وليه بيسود بسرعه ...وكمان هقولك على سر تحبيشة العربيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرنا واحنا بندمس الفول غلط وليه بيسود بسرعه …وكمان هقولك على سر تحبيشة العربيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.