نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 اسباب يجب معرفتها قبل علاج الصدفية في الشعر بشكل نهائي ؟ حقائق عن الصدفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج الصدفية في الشعر يعتمد على تحجيم الأعراض والتحسين منها، والبعد عن أي أمر يساعد في تنشيط ظهورها مرة أخرى، فهو من الأمراض الجلدية التي يمكن أن يتعايش مريضه مع الناس بصورة طبيعية، فما هي الصدفية؟ وما هو سبب ظهورها، وهل هي من الأمراض المعدية؟ وهل يمكن الشفاء منها بشكل نهائي؟ لمعرفة ذلك وأكثر عن مرض الصدفية تابع معنا المقال التالي.

علاج الصدفية في الشعر

عندما تتراكم خلايا الجلد في بعض أجزاء الجسم نتيجة حدوث اضطراب في المناعة، مكونة بذلك بقع حمراء، أو فضية قد تظهر في صورة تشققات على الجلد وقد ينتج عنها نزيف، في بعض الأحيان قد تتقشر وتُسبب حكة على فروة الرأس؛ فالعلاج يعتمد على الحالة:

الحالات الخفيفة

استخدام بعض منتجات الفحم، أو الساليسيليك، بالإضافة للشامبو العلاجي.

بعض الحالات يتم حقن الستيرويد، إلى جانب تخفيف بعض أعراض الحكة التي تنتج عنها.

الحالات المتوسطة والشديدة

حينها يقوم الطبيب المعالج بوصف المنشطات، وبعض المستحضرات والمحاليل بالإضافة إلى البخاخات، والرغاوي العلاجية.

الأسباب التي تؤدي إلى حدوث صدفية الشعر

قبل البحث عن علاج الصدفية في الشعر، يجب معرفة الأسباب التي أدت إلى ظهورها، والتي يمكن توضيح بعضها كالتالي:

نتيجة التعرض للتوتر والضغط العصبي. عند حدوث الإلتهابات أو الخدوش، وبعض الجراحات. عند نقص الهرمون الذي يفرز من الغدة الدرقية فإن ذلك يُسبب نقص في الكالسيوم. الوسط الجاف والبارد يعمل على زيادة معدل الصدفية. الاضطرابات في الجهاز المناعي بشكل مزمن. بعض الأدوية قد يكون لها تأثير سلبي مما ينتج عنها ظهور الصدفية كأدوية علاج الملاريا، والليثيوم. أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالصدفية هم مرضى التهاب الأمعاء، والتهاب القولون. المصابون بالسمنة المفرطة. الإكثار من التدخين والكحوليات. عند التعرض لبعض الإصابات في الجلد، كحروق الشمس، والجروح.

أعراض صدفية الشعر

من يعاني من الصدفية تظهر عليه بعض العلامات التي تدل على ذلك منها:

ظهور الكثير من القشور الفضية البيضاء بملمس ناعم، قد تُصنف على أنها قشرة رأس عادية.

تظهر فروة الرأس وكأنها سطح أحمر مغطى بالقشور البيضاء نتيجة الإلتهابات عليها.

على الرغم من أن الإصابة لا تتخطى حدود الشعر إلا أنها قد تظهر في منطقة صغيرة على الرأس، أو قد تمتد على الجبهة وخلف الأذنين.

حدوث تساقط للشعر، وحكة على الفروة.

إصابة فروة الرأس بالجفاف.

نتيجة لتهيج الجلد يحدث تشققات للفروة وبالتالي الشعور بالألم الشديد.

كيف أتخلص من الصدفية في الشعر؟

طريقة علاج الصدفية في الشعر تختلف باختلاف نوع الحالة، فهناك حالات خفيفة يمكن علاجها ببعض الطرق منها:

حمض الساليسيليك

وهو من العوامل التي تساعد على التقشير، وقد تتوفر في أنواع من الصابون، والشامبو، حيث يعمل على ترطيب القشور، وبالتالي تزال بسهولة.

منتجات الفحم

وهي لا تحتاج إلى وصفات طبية، ولكن تتوفر في بعض الكريمات، والشامبو، والمراهم، والصابون، والرغوات، وهي تقوم على إبطاء النمو للجلد، والتقليل من الحكة والإلتهابات.

الشامبو العلاجي

يجب عليك اتباع تعليمات الإستعمال، ويتم استخدامه بشكل يومي، مثل شامبو الفحم.

حقن الستيرويد

وفيها يقوم الطبيب بحقن دواء من خلال إبرة صغيرة إلى القشور في الرأس.

الحالات المتوسطة والشديدة فيتم علاجها من خلال:

مزيج من فيتامين د وستيرويد قوي

تتناول هذا الدواء في شكل محلول معلق، أو من خلال مرهم، ويتم استخدامه مرة في اليوم، وتجنب وضعه بالقرب من العينين.

كالسيبوترين

عبارة عن وصفة طبية من فيتامين د، يتم وضعه في الليل ثم تغطية الرأس ويترك للصباح.

أنثرالين

وهو كريم يتم وضعه مرة في اليوم، لمدة من عشر دقائق إلى نصف ساعة.

تازاروتين

وهو فيتامين أ يتم وضعه في صورة رغوة، أو جل، أو كريم، ويوضع في الليل بعد تنظيف البشرة وتجفيفها، واتركيه حتى الجفاف.

هل صدفية الشعر معدية؟

لا تُعد صدفية الشعر من الأمراض المعدية.

هل صدفية الرأس خطيرة؟

لا تعتبر جميع حالات صدفية الرأس من الأمور الخطيرة، ولكن من الممكن أن تحدث بعض المضاعفات مثل:

تساقط في الشعر: من الممكن أن تتأثر بصيلات الشعر، وما يصاحب فروة الرأس من خدش بشكل مفرط، وتقشير شديد قد يُسبب ذلك تساقط للشعر بطريقة ملحوظة.

نزيف: قد يُسبب الخدش، وإزالة القشور حدوث نزيف بفروة الرأس.

هل يمكن أن تشفى من الصدفية؟

لا يوجد علاج يمنع الصدفية للأبد، فهو من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تتحسن بالدواء، فعلاج الصدفية في الشعر لا يكون بصورة نهائية، قد تختفي، ولكن ذلك لا يعني أنها شُفيت، ولكنها في صورة كامنة، ومع وجود الظروف التي تساعد في ظهورها ستظهر مرة أخرى.

الفرق بين الصدفية والثعلبة

الثعلبة

من الأمراض المناعية التي تُسبب تساقط للشعر في المنطقة المصابة، أو في بعض أجزائها خلال مدة قصيرة، وهي تظهر في شكل مناطق صلعاء بشكل دائري أو بيضاوي على فروة الرأس، ومن الممكن أن تزيد مساحتها مع مرور الوقت؛ وبالتالي فالأمراض المناعية الذاتية لا يتم علاجها بشكل نهائي، ولكن يمكن السيطرة على الحالة الموجودة، كما هو الحال في علاج الصدفية في الشعر، فهي تختفي فقط، ولا تنتهي تمامًا.