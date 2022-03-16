نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي السمبوسة باللحمة المفرومة الشهية في رمضان بطريقة سهلة وصحية بأقل تكلفة وبالمنزل في المقال التالي

السمبوسة باللحمة المفرومة من أحلي وألذ أنواع المعجنات التي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والتي يقبل على تناولها جميع الأفراد في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتميز بطعمها الرائع والشهي، وكما أن السمبوسة لها العديد من الحشوات المختلفة حيث أن منها الحلو أو الحادق والتي تتمتع بفوائدها الكثيرة ولذلك تبحث العديد من السيدات عن طريقة عملها في المنزل بطريقة صحية، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أطعم وأشهي سمبوسة باللحمة المفرومة. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة المكونات كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي. طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة للسمبوسة المكونات ربع كيلو جرام لحمة مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة جيدا.

فصين من الثوم المهروس.

جزرة كبيرة الحجم وتقطع مكعبات صغيرة ثم نقوم بسلقها أو بشرها.

اربع ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبهارات الطبخ، وهال مطحون، وقرفة، وملح، وزنجبيل بودر.

ملعقة صغيرة كارى.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة تحضير الحشوة نحضر طاسة قلى عميقة على نار متوسطة ويترك حتى يسخن جيدا ثم يضاف إليه البصل المفروم ويقلب حتى يصبح البصل طريا ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة والثوم ثم نتركه على نار هادئه مع التقليب الجيد.

ثم تضاف باقي مكونات الحشو وتترك إلي أن يتم الحصول على السوا المناسب ثم يترك ليبرد. طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر أناء عميق ونضع فيه قدر من الماء ثم نضيف إليه الزبدة أو الزيت النباتي والملح، يتم وضع الأناء على النار حتى يغلى ثم نقوم بإضافة الدقيق ويقلب جيدا بعد رفعه من النار لضمان اختلاط المكونات ببعضها ونترك الخليط حتى يبرد .

بعد أن يبرد الخليط نحضر الأناء ونفرك باليدين مع عجن الخليط جيدا حتى تتماسك العجينة وتترك فترة لا تقل عن ربع ساعة لتهدا العجينة وتصبح جاهزة .

ثم نحضر القليل من الدقيق ونرش به رخامة فرد العجين ويفرد العجين جيدا عن طريق عصاة الفرد ونفردها حتى تصبح رقيقة .

يتم تقطيع العجين بشكل شرائح طويلة لحشوها بالحشوة المرغوبة والمحببة سواء كانت الحادق أو الحلو ونقوم بتقفيلها جيدا .

نأتي بطاسة القلى ونضع فيها كمية كبيرة من الزيت ونتركه حتى يسخن جيدا ثم نضع في الزيت قطع السمبوسة ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي المفضل لكثير من الناس وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة إعملي السمبوسة باللحمة المفرومة الشهية في رمضان بطريقة سهلة وصحية بأقل تكلفة وبالمنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي السمبوسة باللحمة المفرومة الشهية في رمضان بطريقة سهلة وصحية بأقل تكلفة وبالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.