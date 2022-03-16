إعملي كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة الشهية في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية بالمنزل

تعد كيك الشيكولاتة من أحلي وألذ أنواع الحلويات وخاصة في حالة إضافة صوص الشيكولاتة والكريمة إليها مما يزيد من حلاوة الطعم والمذاق الشهي، وهي مشهورة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وكيك الشيكولاتة من الحلويات التي يتم عملها بالعديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي مشهورة في محلات الحلويات والتي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة خاصة في فصل الشتاء، والتي تساعد في تدفئة الجسم بشكل كبير لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل، لعمل أحلي وأطعم كيك بالشيكولاتة والصوص والكريمة.

طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات المضافة إلى طريقتنا وإختيار أفضلها من الناحية الصحية.

المكونات

ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

كوبان دقيق.

إثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير

أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة ثلاث دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ومعلقه النسكافيه ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقة جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيك جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم ألكيك بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته.

مكونات صوص الشيكولاتة

أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة

نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط.

مكونات الكريمة