نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد الحليب للبشرة الدهنية.. توكلي على الله في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد الحليب للبشرة، حيث يحتوي الحليب على أفضل العناصر الغذائية التي تفيد البشرة، وتجعلها نضرة وجذابة، وبما أن الاهتمام بالبشرة من الحاجات الضرورية لدى السيدات والفتيات بشكل عام، فلقد أتينا هنا ببعض الطرق التي يستخدم فيها الحليب ليكون مُطهراً للبشرة من آثار البرد القارص والشتاء، وهذا ما سوف نتناوله في السطور القادمة مع موقعكم “ثقفني“.

فوائد الحليب للبشرة الدهنية بالتفصيل

إن البشرة الدهنية لديها مسام واسعة، وتقوم فيها الغدد الدهنية بإفراز الزيوت الطبيعية. وهنا تظهر مشكلات جلدية كثيرة مثل ظهور حب الشباب، واللمعان الغير محبب، بالإضافة إلى ظهور الرؤوس السوداء. والبشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة حاجة للاهتمام.

ويعتبر الحليب من العناصر الطبيعية التي تساعد على المحافظة على رطوبة البشرة طوال اليوم. ويغذي خلايا الجلد أيضا، بالإضافة إلى استخدامات أخرى عديدة مفيدة للبشرة الدهنية على وجه الخصوص، ومنها ما يلي:

الحليب معقم للبشرة ويساعد في تقشيرها ، وذلك بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك، وهو يدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة المتطورة والحديثة. بالإضافة إلى ما أشارت إليه العديد من الدراسات، من أن حمض اللاكتيك له دور فعال في إزالة خلايا الجلد الميتة، لكن مع هذا لا توجد أفضلية له عن الماء والصابون. لكنه أيضا يدخل بشكل أساسي في غسول البشرة المضاد للتجاعيد.

، وذلك بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك، وهو يدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة المتطورة والحديثة. بالإضافة إلى ما أشارت إليه العديد من الدراسات، من أن حمض اللاكتيك له دور فعال في إزالة خلايا الجلد الميتة، لكن مع هذا لا توجد أفضلية له عن الماء والصابون. لكنه أيضا يدخل بشكل أساسي في غسول البشرة المضاد للتجاعيد. تفتيح البشرة وتجديدها وخاصة عند الكبار ، وهذا نتيجة للفائدة السابقة. حيث أن إزالة الخلايا الميتة يسبقه إزالة التصبغات من سطح البشرة، ويعمل على توحيد لون البشرة. بسبب احتوائه على البروتينات والإنزيمات التي تساعد على ذلك، وهذا يحدث عن طريق تدليك الوجه بالحليب.

، وهذا نتيجة للفائدة السابقة. حيث أن إزالة الخلايا الميتة يسبقه إزالة التصبغات من سطح البشرة، ويعمل على توحيد لون البشرة. بسبب احتوائه على البروتينات والإنزيمات التي تساعد على ذلك، وهذا يحدث عن طريق تدليك الوجه بالحليب. يخفف من حروق الشمس ويهدئ البشرة، وذلك باستخدام قطنة منقوعة في حليب طازج. ومسح الوجه بها مرتان يوميا، وهو بذلك يحمي البشرة الدهنية ويهدئها من الاحمرار ويخفف من آثار حروق الشمس.

طرق ووصفات لإفادة البشرة

في حقيقة الأمر، إن للحليب طرق استخدام مختلفة لإفادة البشرة بشكل عام، وخاصة البشرة الدهنية. لكن هنا سنذكر إليكم أبرز الطرق، وذلك على النحو التالي:

أولاً/ ماسك الحليب بالليمون للبشرة الدهنية: تمنح هذه الوصفة بشرة نضرة، ومتوهجة وضاءة. فهو يعمل على إزالة الزيوت الزائدة من الوجه، ويحمي البشرة وينظفها.

ولعمل هذا الماسك، يمكنك إضافة عدد ٥ قطرات من عصير الليمون إلى حوالي ٧٠ مللي من الحليب الطازج الخام. ثم نخلطهم جيدا، ونضعه على الوجه، والعنق. ثم نتركه مدة ٢٠ دقيقة، ثم نشطف بالماء الفاتر.

جدير بالذكر هنا، أنه يمكن إضافة بعضا من عصير الخيار على الحليب بالليمون.

ثانياً/ ماسك الحليب للترطيب: حيث يمكن ذلك من خلال خلط القليل من النشا مع الحليب مع قطرات من ماء الورد. وندهنه على البشرة، ثم نتركه مدة ٢٠ دقيقة أيضا، ثم نغسل جيدا بالماء الفاتر.

إلى هنا نكون قد انتهينا من ذكر بعض فوائد الحليب للبشرة بوجه عام، وللدهنية بوجه خاص.