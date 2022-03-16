نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالحنة المنزلية أصبغي شعرك بنفسك باللون البني المحمر في المنزل وتمتعي بشعر جرئ وجذاب وبدون أي أضرار في المقال التالي

مع اقتراب الأعياد تذهب السيدات إلى صالونات التجميل من أجل صبغ شعرهم بالألوان المفضلة لهم وخاصة اللون البني المحمر ولكن مع غلاء الأسعار يواجه البعض صعوبة في الحصول على لون شعر مميز، ولكن يمكنك الآن الحصول على لون شعر مميز وجذاب بمكونات موجودة في البيت وبتكلفة بسيطة والنتيجة مذهلة فتابعونا. خلطة صبغ الشعر باللون البني المحمر المكونات: 10 ملاعق كبيرة من بودرة الحناء الخضراء.

ملعقة كبيرة قهوة عربية.

عصير 2 ليمونة.

بيضة.

فنجان صغير زيت جوز الهند.

نصف فنجان خل التفاح.

ماء ساخن. طريقة التحضير والاستخدام: في طبق بلاستيك نضع بودرة الحناء مع القهوة ثم يضاف خل التفاح مع زيت جوز الهند ونقلب جيدا للتخلص من التكتلات. ثم نفصل صفار البيض عن البياض ونضع البياض مع المكونات السابقة مع عصير الليمون وبعد ذلك يضاف الماء الساخن تدريجيا. نفرد الخليط السابق على كل خصال الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ومن الأفضل استخدام فرشاة الصبغة للتأكد من وصولها لجميع الأجزاء. نغطي الشعر بورق ألومنيوم ويترك لمدة 4 ساعات ثم يغسل بالماء والشامبو ويجفف بمنشفة قطنية والآن أصبح شعرك باللون البني المحمر. صبغ الشعر باللون البني الفاتح المكونات: كمية مناسبة من الحناء باللون الأخضر الفاتح.

كوب من الماء.

4 ملاعق من الكركم.

4 ملاعق بابونج.

نصف ملعقة من القهوة.

ربع كوب صغير خل. طريقة التحضير والاستخدام: نغلي الكركم في كمية مناسبة من الماء وعندما يتغير لون الماء يرفع جانبا ويترك حتى يبرد وفي قدر أخر نغلي البابونج مع القهوة. مع كوب من الماء ونتركها حتى تغلي ثم توضع جانبا في بولة عميقة نضع الحناء مع مزيج الكركم والبابونج والخل ونقلب جيدا. نقسم الشعر إلى أجزاء متساوية وباستخدام فرشاة الصبغة نضع الخليط السابق على جميع أجزاء الشعر ثم يغطي ويترك جانبا. بعد مرور 4 ساعات يغسل الشعر بالماء والشامبو المخفف ثم يجفف بالطريقة المعتادة والآن أصبح لون شعرك بني فاتح. بمكونات طبيعية مضمونة وبدون ضرر بصيلات الشعر ولكن احرصي على عدم غسل الشعر مرة أخرى بالشامبو إلى بعد مرور يومين. نصائح للعناية بالشعر المصبوغ بعد صبغ الشعر احرصي على غسله بالماء وشامبو طبي مخفف من أجل الحفاظ على لون الصبغة لأطول فترة ممكنة.

ينصح بعمل حمام زيت مرة واحدة أسبوعيا من أجل الحصول على شعر طري وناعم وتغذية أيضا بصيلات الشعر وتقويته.

يغسل الشعر مرتين أسبوعيا ويجب عدم تمشيطه وهو مبلل حتى لا يتكسر ويصبح مقصف وهايش. عمر شويل - جدة بالحنة المنزلية أصبغي شعرك بنفسك باللون البني المحمر في المنزل وتمتعي بشعر جرئ وجذاب وبدون أي أضرار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالحنة المنزلية أصبغي شعرك بنفسك باللون البني المحمر في المنزل وتمتعي بشعر جرئ وجذاب وبدون أي أضرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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